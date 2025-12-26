  • Megjelenítés
Magyarország időjárása: mutatjuk, hogyan indul a hétvége
Magyarország időjárása: mutatjuk, hogyan indul a hétvége

MTI
A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul, inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg kevés helyen a nyugati, északnyugati szél, csapadéknak kicsi az esélye - jelentette a Hungaromet.

A Brit-szigetek környezetében található annak az anticiklonnak a középpontja, amely a szárazföld belseje fölé nyúlik. Ennek köszönhetően a kontinens északnyugati, északi országaiban, valamint Közép-Európában nagyrészt nyugodt az idő, a napsütés mellett azonban helyenként napközben is makacs marad a köd, illetve a rétegfelhőzet.

A Kelet-európai-síkság fölött dél felé haladó, gyengülő frontzóna okoz több helyen havazást, míg a Földközi-tenger medencéjében egy légörvény hatására a labilis rétegzettségű légtömegben záporok, zivatarok alakultak ki - az Ibériai-félsziget keleti partvidékén, illetve Korzika szigetén az intenzív cellákból néhol 30-40 mm-t meghaladó csapadék hullott rövid idő leforgása alatt.

Mostanában hagyta el Izlandot az a hidegfront, amely nagy sebességgel mozogva kerüli meg északról, majd holnap keletről a fentebb említett magasnyomást - ez a front szombat este, késő este észak felől eléri a Kárpát-medencét, előtte viszont alapvetően csendes időre számíthatunk.

Várható időjárás szombat éjfélig:

Éjszaka délnyugaton is sokfelé kiderül az ég, ugyanakkor északkeleten, keleten csak lassan oszlik a felhőzet, arrafelé maradhatnak felhős tájak. Helyenként - nagyobb eséllyel a Duna-Tisza közén - párásság, foltokban zúzmarás köd is képződhet, ennek ritkulását követően szombaton nagyobbrészt gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, majd az esti, késő esti órákban észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik. Csapadéknak kicsi az esélye.

Szombat estig inkább csak északnyugaton és északkeleten élénkülhet meg kevés helyen a nyugati, északnyugati szél, azonban az érkező front mentén már erős lökések is előfordulhatnak északnyugati, északi irányból. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 6 fok között alakul.

