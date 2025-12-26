Nagy bajban van a német borászat

A német bortermelők évtizedek óta a legsúlyosabb válsággal néznek szembe, mivel a termelési költségek meghaladják az eladási árakat, beárnyékolva a kivételesen magas minőségű 2025-ös termést - áll a Német Gazdaszövetség pénteken ismertetett éves jelentésében.

A szervezet szerint, miközben az idei termés kivételesen jó minőségűnek tekinthető, az iparág történelmi válságban van. A termelők "drámainak" értékelték a gazdasági helyzetet, mivel a hordós borárak literenként 0,40 és 0,60 euró között mozognak, ami jócskán elmarad az 1,20 euró körüli termelési költségektől.

Joachim Rukwied, a szövetség elnöke a jelentésben megjegyezte, hogy

a hazai termelők piaci részesedése Németországban 41 százalékra csökkent.

A kifejezetten kedvezőtlen piaci helyzet miatt jelentős nagyságú szőlőterület elvesztésére lehet számítani - vélekedett a szervezet elnöke, aki szerint csak tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy az exportot visszavetette a vámok emelése a német bor legfontosabb külföldi borértékesítési piacán, az Egyesült Államokban.

Az idei német bortermés mintegy 7,3 millió hektoliter. Ez 16 százalékkal elmarad az elmúlt tíz év átlagától és 2010 óta a legalacsonyabb, ugyanakkor "

kivételesen magas a szőlő minősége

- áll a Német Gazdaszövetség jelentésében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images