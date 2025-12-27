Túlélte az első vihart az örökös válságország

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Argentína 2025-ben átfogó gazdaságpolitikai irányváltást hajtott végre: Javier Milei elnök a korábbi államközpontú modellről egy piacalapú rendszerre helyezte át a gazdaság intézményeit. Az intézkedésekkel az elnök a fiskális fegyelem megteremtését, a tartósan magas infláció letörését és a tőke- és árfolyamkorlátok fokozatos feloldását célozta. Ahogy egy ilyen mértékű reform esetén az várható volt, az évet nagy sikerek és kudarcok váltakozása jellemezte, a viszonylagos stabilitást pedig csak az Egyesült Államok politikai és pénzügyi támogatása és Milei október végi választási győzelme hozta el.

Argentína teljes gazdaságpolitikai irányváltása egyértelműen az idei év egyik legfordulatosabb, legérdekesebb sztorija volt. Bár az év végére többnyire helyreállt a stabilitás a dél-amerikai gazdaságban,

az idei év kíméletlen stressztesztje volt annak, hogy egy sokadik államcsőd-széléről visszafordított gazdaság képes‑e egyszerre kezelni a magas inflációs környezetet, a pénz- és devizapiaci feszültségeket, valamint a politikai ciklus kockázatait.

Argentína többéves szocialista gazdaságpolitika után kezdett stratégiai fordulatba Javier Milei libertariánus elnök vezetésével, aki 2025 tavaszára kemény megszorításokkal megfékezte a hiperinflációt és helyreállította a költségvetés egyensúlyát.

Nagy reformok és nagy remények

Az argentin gazdaság hullámvasutazása idén áprilisban kezdődött, a Javier Milei elnök által fémjelzett korábbi intézkedések ugyanis rövid távon teret nyitottak a mélyebb gazdasági normalizációnak.

Az elnök először elérte, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy 20 milliárd dolláros hitelprogramot hagyjon jóvá argentína részére, majd enyhítette a korábban érvényben lévő árfolyam- és tőkekorlátozásokat.

A devizapiaci liberalizáció jegyében az argentin kormány elengedte a korábbi csúszó leértékelést (crawling peg) és széles intervenciós sávot állított fel; az üzenet az volt, hogy a peso árfolyamát nem adminisztratív módszerekkel, hanem a piac és célzott intervenció kombinációjával tartják kordában.

A lépés az első napokban 10–12 százalék körüli gyengülést hozott, ami a tartalékképzés és az inflációs várakozások szempontjából azonnal érzékenyítő hatású volt. Milei ekkor stratégiai céllá tette a peso „felértékelését” – praktikusan a külföldi devizakínálat bővítését az export támogatásán keresztül, a kontrollált devizapiac helyett fokozatosan nyitottabb rendszerben. A lépés azonban új kockázatokat erősített fel a dél-amerikai gazdaságban, nyár elején pedig már nem az államcsőd lehetőségét, hanem a devizapiaci problémákat (tartalékok szintje, külföldi hiteltörlesztés, inflációs hatások) emelték ki az elemzők.

Nyáron kedvezőtlen fordulatot vettek az események

A piac a második negyedévben még együtt mozgott a kormányzati narratívával: a dezinflációs trend finom jelei, a peso billegő, de kezelhető pályája és a külkereskedelmi egyenleg javulása óvatos kockázatvállalást engedett. Júliusban azonban bekövetkezett a fordulat. A tőkebeáramlás kifulladt, a munkapiaci törésvonalak (emelkedő munkanélküliség) láthatóbbá váltak, a dollár-peso árfolyam újra felfelé csúszott, és előtérbe került a politikai időzítés. A reformok folytatása szempontjából kulcsfontosságú október 26-i félidős választások ugyanis vészesen közeledtek, a lakosság pedig kezdte elveszteni a Milei-kormányba vetett bizalmát. A befektetők és a lakosság hangulata rövid idő alatt nagyot fordult, a piacok pedig stabilizáció helyett kapkodást, bizalmatlanságot és választások előtti kockázatkerülést tükröztek.

A szeptember elején megjelent elemzések már küszöbön álló árfolyamválságról, hitelezési problémákról, vállalati csődhullámokról és romló növekedési kilátásokról szóltak.

A helyzetet nagyban rontotta, hogy maga Milei családja is komoly korrupciós botrányba keveredett, ami aláásta a politikai stabilitást és az elnök hitelességét. Az erősödő politikai bizonytalanság és hitelességvesztés valós gazdasági kockázatokban materializálódott.

Szeptember 8-án Buenos Aires tartományban a peronista ellenzék súlyos vereséget mért Milei pártjára, ez pedig azonnal a kockázati felárak emelkedésében, árfolyamnyomásban és hangulatromlásban csapódott le. A következő napok narratíváját már nem a reformok részletei, hanem a politikai kivitelezhetőség dominálta: a befektetők a kongresszusi mozgástér szűkülését árazták, miközben a hazai közvélemény a megszorítások társadalmi költségeire fókuszált. A piaci helyzetet tovább súlyosbította, hogy szeptember közepére a dollár-peso jegyzések újabb negatív csúcsokat döntöttek – a peso nagyjából nyolc és fél hónap alatt kb. 40 százalékot esett.

Ez tartalékképzési kényszert, bankrendszeri sérülékenységet (ezáltal nehezebb hitelezési feltételeket, lassuló kihelyezést és végeredményben lassuló gazdasági aktivitást), illetve újraéledő inflációs kockázatot eredményezett.

Stabilizáció az USA segítségével

Argentína megmentésére kulcsfontosságú szövetsége, az Egyesült Államok sietett közvetlenül az októberi választások előtti hetekben: szeptember 24-én Washingtonban sikeres egyeztetések zajlottak a felek közt, Donald Trump elnök és az amerikai pénzügyi tárca nyíltan jelezte, hogy „minden opció az asztalon van” Argentína megsegítésére. Bár konkrét instrumentumok és összegek csak később kerültek nyilvánosságra (az USA egy 20 milliárd dollár értékű devizaswap-vonalat biztosított Argentína számára), a puszta jelzés is csillapította a piacok volatilitását és időt adott Mileinek az októberi választásokig.

Az argentin reformkísérletben a döntő fordulatot végül a már említett október 26-i félidős választások hozták el, amelyen Milei pártja a vártnál nagyobb győzelmet aratott (40,8 százalékos támogatottság szemben a peronisták 24,5 százalékával). A győzelem azt jelentette, hogy Milei pártja kellő parlamenti támogatást szerzett az elnöki vétójog megőrzéséhez és a gazdasági reformok folytatásához. A piacok értékelése egyértelmű volt: a reformok végrehajtási kockázata meredek csökkenni kezdett, ezzel javítva a finanszírozási kondíciókat, illetve középtávon növelve a fiskális konszolidáció és a deregulációs lépések fenntarthatóságát. A befektetői hangulat javulása a bankközi kamatszinten kifejezetten jól látszik: a kora őszi megugrások után évek óta nem látott mélypontra süllyedt a pénzintézetek forrásköltsége. A piaci verseny logikája alapján ez elvileg teret nyithat az alacsonyabb ügyfélkamatoknak és a bővülő hitelkihelyezésnek, ami aztán várhatóan a gazdasági aktivitást is ösztönzi majd.

A kormány kommunikációja novemberben tovább erősítette a kiszámíthatóságot. Milei kifejezetten elutasította a peso árfolyamának teljesen szabad lebegtetését, ami akár az eddig látottnál is nagyobb mértékű leértékelődéshez vezethetett volna. Az argentin elnök megerősítette, hogy legalább 2027‑ig marad a sávos árfolyamrendszer, miközben gyorsítanak a piacpárti reformokon.

A jelentős reformok lezajlottak, jövőre a finomhangoláson lehet a hangsúly

Az argentin gazdaságpolitikai reformok következő lépését az intézmények, valamint a reálgazdasági szereplők helyzetének megerősítése jelenti, amely aztán be tudja indítani a tartós gazdasági növekedést. Reálgazdasági szempontból a dél-amerikai ország kedvező helyzetben van, hiszen olyan energia- és nyersanyag‑vagyonnal rendelkezik, amelyek bányászata és feldolgozása kedvező beruházási keretrendszerben évekig a tartós gazdasági növekedés motorjai lehet. Ezen nagy projektek kiszámítható szabályozás és kellő állami támogatás esetén felfuttathatják az argentin gazdaságot, tartós devizabevételt, exportkapacitás‑bővülést és a külső finanszírozási rés fenntartható szűkülését eredményezve.

Az argentin kormány kommunikációja szerint a gazdaság feltételrendszere azonban nem változik: továbbra is a fiskális fegyelem fenntartása, az intézményi stabilitás erősítése, és a dollárizációs reflexet, valamint inflációs átgyűrűzést csökkentő monetáris keret fenntartása maradnak a legfontosabb stratégiai prioritások.

A gazdaságpolitika feladata tehát most már nem a „nagy ugrás” végrehajtása, hanem a megkezdett folyamatok kitartó menedzselése lesz.

2025 tapasztalatai alapján Milei reformjai eddig kiállták a politikai ciklus első nagy próbáját, de csak jelentős buktatók és külföldi segítségkérés árán. A 2026-os fókusz viszont várhatóan már a végrehajtás részleteire kerül: a legfőbb feladat a költségvetés és a devizapiac egyensúlyban tartása, valamint a bányászati‑energiaipari beruházások támogatása lesz. Az idei események valószínűleg megtanították Mileit arra, hogy egy ekkora horderejű gazdaságpolitikai reform csak akkor hajtható végre, ha a lakosság bízik az azt kezdeményező vezetésben és hajlandó viselni az intézkedések rövid távú káros hatásait. Ez alapján Mileinek a politikai stabilitásra, a kormányzati hitelességre és a piaci intézményi keretekre kell építenie jövő évi intézkedéseit, máskülönben a rendszer rövid időn belül újra az összeomlás szélére kerülhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images