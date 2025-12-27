Vigyázat, dermesztő hideg lesz Szilveszter éjjelén

Fagypont alatti hőmérséklet várható Szilveszter éjjelén, sőt, a szél miatt még a ténylegesnél is hidegebbnek érezzük majd az időt - hívja fel a figyelmet a Weather on Maps.

Nem elég, hogy a Kárpát-medence széltében-hosszában fagy várható, de még a szél hűtő hatását is "élvezhetjük" majd - írja a Weather on Maps.

Az előrejelzés szerint szélárnyékban is 0 fok alatti értékek várhatók,

a hőérzet viszont inkább a -5 és -10 fok közötti tartományban lesz síkvidéken, a hegyekben pedig jóval ez alatt.

A hőérzet szubjektív, nagyon sok paramétertől függ - mutat rá a bejegyzés, hozzátéve: fagypont alatti hőmérséklet esetén a szél gyakorolja komfortérzetünkre a legnagyobb hatást, de más időjárási helyzetekben a relatív nedvességet is figyelembe kell venni.

