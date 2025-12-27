  • Megjelenítés
FONTOS Túlélte az első vihart az örökös válságország
Vigyázat, dermesztő hideg lesz Szilveszter éjjelén
Gazdaság

Vigyázat, dermesztő hideg lesz Szilveszter éjjelén

Portfolio
Fagypont alatti hőmérséklet várható Szilveszter éjjelén, sőt, a szél miatt még a ténylegesnél is hidegebbnek érezzük majd az időt - hívja fel a figyelmet a Weather on Maps.

Nem elég, hogy a Kárpát-medence széltében-hosszában fagy várható, de még a szél hűtő hatását is "élvezhetjük" majd - írja a Weather on Maps.

Az előrejelzés szerint szélárnyékban is 0 fok alatti értékek várhatók,

a hőérzet viszont inkább a -5 és -10 fok közötti tartományban lesz síkvidéken, a hegyekben pedig jóval ez alatt.

A hőérzet szubjektív, nagyon sok paramétertől függ - mutat rá a bejegyzés, hozzátéve: fagypont alatti hőmérséklet esetén a szél gyakorolja komfortérzetünkre a legnagyobb hatást, de más időjárási helyzetekben a relatív nedvességet is figyelembe kell venni.

Még több Gazdaság

Túlélte az első vihart az örökös válságország

Váratlan bejelentés: Navracsics Tibor készül valamire

Jövőre még kevesebb forrás juthat segélyezésre – Nem tartható az ENSZ célja

Kapcsolódó cikkünk

Államtitkár: napokon belül 101 új mentőautó áll szolgálatba Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lakóházak tetejéről irányítják a halálos drónokat: megdöbbentő módszerrel kerülik meg az ukrán légvédelmet
Az amerikai gazdaság olyan csapdába került, amiből nincs kiút – de ezen nagyot nyerhetsz most
Figyelmeztetnek a kutatók: súlyos világjárvány robbanhat ki a közeljövőben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility