A D betűs szavak éve lesz 2026: a drónok, a dopping és a digitális detox kora jön

2026-ban az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját futball-világbajnoksággal és egy Las Vegas-i „doppingolimpiával” ünnepli. Miközben béketeremtést ígér, valójában épp most mond le hivatalosan is arról, hogy a világcsendőr szerepét játssza. A gazdag országok közben úgy élik fel a jövőjüket, mintha soha nem jönne el a kötvénypiaci másnap.
A jövő két csodaszere marad a mesterséges intelligencia és a fogyasztó tabletta. Csakhogy egyre többen jönnek rá: ezek inkább csak leszedik a fölösleges zsírt az agyról és a hasról, mintsem építenék a jövőt. A multikulti fárad, a munkahely már nem család, csak szerződés, a kapcsolati formák pedig gyorsabban változnak, mint egy streaming-toplista.
Mindeközben a közösségi média – ami valaha az ismerkedés terepe volt – szépen lassan az első számú politikai frontvonal lesz. 2026 a D betű éve: drónok, dopping, depresszió, digitális detox – és a dalmaták, akik legalább visszarántanak a valóságba.
Szuronyok és szuperszámítógépek
A „világrend” szót 2026-ban már csak idézőjelben használjuk. Amerika negyedezredik születésnapját ünnepli, miközben egy, a Trump-éra által újraírt, többpólusú világban találja magát.
Olyan ez, mint egy WhatsApp-csoport, ahol mindenki admin: a káosz garantálva.
Tajvan fontosabb, mint Ukrajna; a Hormuzi-szoros jelentősebb, mint a gibraltári; Afrika nyersanyag lelőhelyei pedig értékesebbek, mint Európa, ez a lassan magába omló, jómódú, nyugdíjas- és turista-skanzen.
A fegyverkezési verseny nem csak a technológiai szektorban zajlik. Egyre több az autonóm drón, az „okos” tüzérség és a célzott kibertámadás – de a végén továbbra is a szurony és a bakancs dönt. Megszállni és határt őrizni ugyanis nem tudnak algoritmusok. Katonák állnak a sarkvidéki kifutópályák, a szorosok és az űrbe tartó indítóállások körül.
A határ ismét fizikai lesz, a vámok pedig úgy térnek vissza, mint a trapéznadrág: mindenki utálta, aztán újra divatba jön.
És ugyanez igaz a politikára is: Facebook-harcosokkal és TikTok-aurafarmerekkel még senki nem nyert választást. A kommentelők csatái után a terepen továbbra is kell valaki, aki kiáll a lakótelepi közösségi házban, kezet fog, vagy legalább meghallgatja a helyi nyugdíjas panaszait. A valós jelenlét nem tűnt el, csak háttérbe szorítottuk pár évre.
Gazdag országok, szegény jövő – és a magyar kézifék
2026-ra egyre hangosabban cseng vissza a mondat: a gazdag országok a lehetőségeik felett élnek. A kötvénypiac bármikor vörös kódot küldhet: elég volt. A The Economist szerint nő a kockázata egy olyan válságnak, ahol nem bankokat, hanem államokat kell majd kimenteni.
Magyarország közben az „állóra fékezett ország” szerepét próbálgatja.
A beruházási ráta még kedvezményes hitelek mellett is jelentősen elmarad a 2019-es szinttől. A vállalkozók jó része nem előre menekül, hanem kivár – vagy külföldre viszi a pénzét. A lakosság pedig abban hisz: „várjuk a csodát”, de ha nem jön, „valahogy majd lesz”.
Régen a választások előtt 3-5 hónappal dermedt le az ország. Most már egy éve megy a satufék, a hergelés – és még mindig fél év hátra van.
AI: a józanodás éve – vagy a nagy butulásé
Az elmúlt két év a mesterséges intelligencia delíriumáról szólt; 2026-ban jön a másnaposság. A nagy kérdések: mire volt jó ez az egész? Kit szolgál valójában? Miért jó nekünk, ha elvesszük az embertől az alkotás örömét?
A nagyvállalatoknál az AI már nem futurisztikus pénzégetés, hanem költségcsökkentő Excel-sor. Eközben kezd beszivárogni egy másik adat is: a cégek egyszámjegyű százaléka tud tényleg érdemi értéket kinyerni belőle. A többiek drága, félresikerült kísérletekben ragadnak.
A hétköznapokban groteszk jelenet áll elő: az elsőéves diák tökéletes hivatalos levelet vagy angol blogposztot ír a hibátlanra csiszolt dolgozatáról, miközben a professzor ugyanazt a felületet bámulja, és azon töpreng, hogy van-e még értelme saját mondatokat formálnia.
A gondolkodás, fogalmazás, marketing, fordítás egyre inkább külső gépi szolgáltatás lesz. A minőséget az dönti el, ami nem digitalizálható: ki hogyan áll helyt a valós térben, tud-e beszélni, figyelni, végigvinni egy vitát. A humántőke új definíciója: hány percet bírunk ki telefon nélkül egy beszélgetésben.
Közben a kimaradó rétegek is rávetik magukat az AI-re – és ezzel párhuzamosan egyre többen ismerik fel: az átlag AI-tartalom silány. Olyan, mint a régi stockfotó: mosolyog, de nem rád.
Lojalitás vége: a munkahely már nem család, csak szerződés
A munkahelyi lojalitás korszaka véget ér. A globális technológiai szektorban 2024 óta hullámokban zajlanak az elbocsátások; a nagy cégek már nem azzal büszkélkednek, hány ezer embert vettek fel, hanem hogy hány milliárdot „szabadítottak fel”.
2026-ra a munkáltatók éve jön: ők kérdeznek, ők diktálnak.
Magyarország viszont spontán társadalmi kísérletet futtat: a középvezetők blokkolják az AI-t („minek adjam le a tizenöt beosztottam felét, hova lesz a hatalmam?”). A felsővezetők még mindig emlékeznek, milyen nehéz volt „jó embert találni” 2021-ben, ezért inkább nem rúgnak ki senkit. A fehérgalléros munkavállalók pedig csendben kivárnak, miközben mellékállást, alternatív projektet, vagy B-terv országot keresnek.
A munkaviszony új definíciója: „fizetnek, amíg maradok”. Nem család, nem küldetés – kétoldalú kényszerházasság felmondási idővel.
Digitális minimalizmus: az offline az új luxus
A közösségi média aranykora mögöttünk van. A „nézd, mit ettem / hol vagyok / kivel vagyok” korszakát óvatosabb, visszahúzódóbb megosztás váltja. 2026 egyik legerősebb trendje a digitális minimalizmus: kevesebb app, kevesebb értesítés, kevesebb poszt.
Az offline jelenlét lesz az új luxus.
Nem a business lounge, hanem az a hotel, ahol nincs animátor és all-inclusive, csak csönd, fa és tó. Az lesz a drága konferencia, ahol tilos telefonozni a plenárison. A phono sapiens korszaka véget ér: a fotókon még mosolygunk, de egyre többen jönnek rá, hogy az élet élvezéséhez nem kell bizonyíték minden pillanatról.
A posztolás kora úgy ér véget, ahogy elkezdődött: túl sokan csinálják, túl egyformán.
Demográfia, gyerekfront, Mohamed
2026 nem a multikulti romantikájáról, hanem a multikulti fáradtságáról szól. Európában a különböző kultúrák együttélése már nem ösztöndíjtéma, hanem napi konfliktus: iskolai menzák, ünnepek, nyelvhasználat, terek, alternatív jogrendek árnyékai.
A nagyvállalatoknál kifullad a „mindenki mindenkivel ünnepel” narratíva. A diverzitási programok belépnek a csendes visszavágás korszakába: kevesebb hangzatos tréning, több pipálás és informális cinizmus.
A gyereknevelés körül is identitásharc zajlik. A béke, csönd, felnőttbarát szolgáltatások iránt nő az igény, miközben egyes politikusok ezeket korlátoznák. A gyerekek pedig nem azért elviselhetetlenek, mert „rosszabbak”, hanem mert már nem merünk rájuk szólni. Az alapvető kulturálatlanságot divatos betűszavakkal címkézzük fel – a „határhúzás”, „következetesség”, „offline szülői jelenlét” ritkábban kerül elő.
A névadási statisztikák is beszédesek: a nyugat-európai nagyvárosokban a legnépszerűbb fiúnév továbbra is Mohamed. A pakisztáni futár, a filippínó takarítónő természetes része lesz a hazai mindennapoknak is.
A multikulti többé nem ideológia – csak logisztika.
Csendes sportok, doppingolt fesztiválok
A sport már régen nem az utolsó apolitikus sziget. 2026-ban Amerika, Kanada és Mexikó rendezi a foci vb-t – kereskedelmi, migrációs és politikai feszültségek közepette. Könnyen lehet, hogy ez a nézőszámokon és a bojkottokon is látszik majd.
Las Vegasban közben debütál az Enhanced Games – a doppingolimpia –, ahol nyíltan lehet teljesítményfokozót használni, sőt, erősen ajánlott. A kérdés már nem az, csalás-e, hanem hogy ez lesz-e a jövő üzleti modellje.
A „csendes” sportokban is fokozódik az agresszió. Országúti kerékpárversenyeket zavarnak meg sztrájkok, golfpályán hozzátartozókat dobnak fejbe söröspohárral, csapat-sakkon pedig úgy üvölt a tömeg, mint egy dartsgálán.
A teljesítmény mellé elvárássá válik a dráma és a botrány: a sport ugyanabba az irányba tart, mint a közösségi média – minél hangosabb, annál több a kattintás.
Zárás
2026 fárasztó, de érdekes év lesz. Mi kell hozzá? Türelem, valódi jelenlét, valódi beszélgetések, valódi test és egy valódi társ. Vagy legalább egy kutya, aki nem tud facebookozni a jelenlétedben, és akit ki kell vinni sétálni – garantált visszatérés a jelenbe.
2026 döntő kérdése nem az lesz, ki nyeri a választást, hány teraflopsos a videokártyád vagy mennyit mozdult a forint – hanem az, hogy
hajlandók vagyunk-e visszajönni a képernyőről a saját életünkbe.
A többi – például a dopping és a detox – úgyis jön magától.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
