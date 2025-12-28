  • Megjelenítés
Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál
Gazdaság

Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál

Portfolio
Az MBH Bank többnapos, egybefüggő bankszünnapot tart 2025. december 31. és 2026. január 4. között informatikai rendszereinek korszerűsítése miatt, ami jelentős szolgáltatáskorlátozásokkal jár az ügyfelek számára - közölte a MBH Bank.

A bankszünnap 2025. december 31-én 22 órakor kezdődik, és 2026. január 4-én 20 óráig tart

- olvasható a közleményükben.

Ebben az időszakban a legtöbb banki szolgáltatás csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesz elérhető az ügyfelek számára.

A rendszerátállás ideje alatt a bank elektronikus csatornái – beleértve a mobilbankot és a netbankot – sem a lakossági, sem a vállalati ügyfelek számára nem lesznek elérhetők. Az átutalási megbízások teljesítése szünetel, a készpénzfelvétel korlátozott lesz, és a befektetési szolgáltatások sem működnek majd maradéktalanul. A bankkártyák használata során is fennakadásokra kell számítani.

Még több Gazdaság

Váratlan fordulat a tejpiacon - visszatérhet a külföldi vevő, akit korábban kitiltott a kormány

Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben

Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak

A pénzintézet ugyanakkor biztosítja, hogy a hitelkártyák, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatások, valamint a SZÉP-kártyák a teljes leállási időszak alatt zavartalanul használhatók maradnak. A betéti kártyák esetében speciális megoldást alkalmaznak: ezek 2025. december 31-én 22 órakor rögzített egyenlegük erejéig használhatók 2026. január 4-én 20 óráig.

Az azonnali fizetési rendszer a bankszünnap teljes időtartama alatt leáll. Nem lesz lehetőség azonnali átutalások indítására és fogadására, a fizetési kérelmek kezelése szünetel, és a qvik-szolgáltatások – beleértve a QR-kódos, NFC-s és linkelt fizetéseket – sem működnek. Az ATM-ek működésében is zavarok várhatók. 2026. január 2. és 4. között átmeneti, részleges szolgáltatáskiesésre kell számítani a készpénzfelvételnél, míg a készpénzbefizetés 2025. december 31-én 22 órától 2026. január 4-én 20 óráig teljes egészében szünetel.

A telefonos ügyfélszolgálat a bankszünnap ideje alatt is működni fog, de csak korlátozott ügyintézést biztosít. A bankkártya tiltásának lehetősége ugyanakkor folyamatosan, napi 24 órában elérhető - hívják fel a figyelmet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk
Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben
Letarolta Magyarországot a kínai óriás – De olyan változás jön, amit minden temuzó megérezhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility