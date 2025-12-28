Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál

A bankszünnap 2025. december 31-én 22 órakor kezdődik, és 2026. január 4-én 20 óráig tart

- olvasható a közleményükben.

Ebben az időszakban a legtöbb banki szolgáltatás csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesz elérhető az ügyfelek számára.

A rendszerátállás ideje alatt a bank elektronikus csatornái – beleértve a mobilbankot és a netbankot – sem a lakossági, sem a vállalati ügyfelek számára nem lesznek elérhetők. Az átutalási megbízások teljesítése szünetel, a készpénzfelvétel korlátozott lesz, és a befektetési szolgáltatások sem működnek majd maradéktalanul. A bankkártyák használata során is fennakadásokra kell számítani.

A pénzintézet ugyanakkor biztosítja, hogy a hitelkártyák, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatások, valamint a SZÉP-kártyák a teljes leállási időszak alatt zavartalanul használhatók maradnak. A betéti kártyák esetében speciális megoldást alkalmaznak: ezek 2025. december 31-én 22 órakor rögzített egyenlegük erejéig használhatók 2026. január 4-én 20 óráig.

Az azonnali fizetési rendszer a bankszünnap teljes időtartama alatt leáll. Nem lesz lehetőség azonnali átutalások indítására és fogadására, a fizetési kérelmek kezelése szünetel, és a qvik-szolgáltatások – beleértve a QR-kódos, NFC-s és linkelt fizetéseket – sem működnek. Az ATM-ek működésében is zavarok várhatók. 2026. január 2. és 4. között átmeneti, részleges szolgáltatáskiesésre kell számítani a készpénzfelvételnél, míg a készpénzbefizetés 2025. december 31-én 22 órától 2026. január 4-én 20 óráig teljes egészében szünetel.

A telefonos ügyfélszolgálat a bankszünnap ideje alatt is működni fog, de csak korlátozott ügyintézést biztosít. A bankkártya tiltásának lehetősége ugyanakkor folyamatosan, napi 24 órában elérhető - hívják fel a figyelmet.

