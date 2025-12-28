Figyelem: több napos fennakadásra kell készülni az egyik magyar banknál

A bankszünnap 2025. december 31-én 22 órakor kezdődik, és 2026. január 4-én 20 óráig tart
- olvasható a közleményükben.
Ebben az időszakban a legtöbb banki szolgáltatás csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem lesz elérhető az ügyfelek számára.
A rendszerátállás ideje alatt a bank elektronikus csatornái – beleértve a mobilbankot és a netbankot – sem a lakossági, sem a vállalati ügyfelek számára nem lesznek elérhetők. Az átutalási megbízások teljesítése szünetel, a készpénzfelvétel korlátozott lesz, és a befektetési szolgáltatások sem működnek majd maradéktalanul. A bankkártyák használata során is fennakadásokra kell számítani.
A pénzintézet ugyanakkor biztosítja, hogy a hitelkártyák, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatások, valamint a SZÉP-kártyák a teljes leállási időszak alatt zavartalanul használhatók maradnak. A betéti kártyák esetében speciális megoldást alkalmaznak: ezek 2025. december 31-én 22 órakor rögzített egyenlegük erejéig használhatók 2026. január 4-én 20 óráig.
Az azonnali fizetési rendszer a bankszünnap teljes időtartama alatt leáll. Nem lesz lehetőség azonnali átutalások indítására és fogadására, a fizetési kérelmek kezelése szünetel, és a qvik-szolgáltatások – beleértve a QR-kódos, NFC-s és linkelt fizetéseket – sem működnek. Az ATM-ek működésében is zavarok várhatók. 2026. január 2. és 4. között átmeneti, részleges szolgáltatáskiesésre kell számítani a készpénzfelvételnél, míg a készpénzbefizetés 2025. december 31-én 22 órától 2026. január 4-én 20 óráig teljes egészében szünetel.
A telefonos ügyfélszolgálat a bankszünnap ideje alatt is működni fog, de csak korlátozott ügyintézést biztosít. A bankkártya tiltásának lehetősége ugyanakkor folyamatosan, napi 24 órában elérhető - hívják fel a figyelmet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magas tőkepiaci hozamot keres? Az indiai eszközök nagy lehetőségeket kínálnak
Az ország kötvényei a következő évtizedben kb. 6,5%-os hozamot kínálnak helyi devizában kifejezve.
Olyan erő jelent meg a forint piacán, amit eddig nem ismertünk
2025 a forint és a carry trade éve (is) volt.
Túlélte az első vihart az örökös válságország
Lezajlott a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb reformkísérletének első fejezete.
Vigyázat, dermesztő hideg lesz Szilveszter éjjelén
Nagyon fel kell majd öltözni.
Erős földrengés rázta meg Tajvant
Egyelőre nincsenek hírek komolyabb károkról.
Újabb rejtélyes drónokat észlelt Németország, egy repteret is le kellett zárni
Egyelőre semmit nem tudni az azonosítatlan objektumokról.
Váratlan bejelentés: Navracsics Tibor készül valamire
Egy Facebook-videóban közölte a hírt.
Megszólalt a Nyugat réme: kész biztosítani Thaiföld és Kambodzsa tárgyalásait
Konstruktív szerepet vállalna.
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Boldog, meghitt karácsonyt kívánunk mindenkinek! A HOLD-csapat. The post Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! appeared first on HOLDBLOG.
Az év sztorija: Idén sem történt semmi
Ha a közgazdászoknak előre megmondják, mi minden fog történni 2025-ben, akkor minimum ársokkokat, de akár válságokat is jósoltak volna. Ehhez képest az infláció elmaradt, a... The post Az év
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról. Ebből már értékelhető a program indulása és az is kiderül, hogy milyenek a támogatott hitel igénylői. M
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Mi nem evidens befektetés 2026-ban?
Ha 2026 gazdasági dinamikáját befektetői szemmel értelmezzük, akkor a növekedési narratívák helyett sokkal pontosabb felvetés lehet az, hogy hol alakul ki olyan fizikai vagy intézményi szűk k
MI vs. Tudomány: 1-0
A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.