Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben

2025. január 1-jétől lényeges változások lépnek életbe az adózás területén a kétgyermekes édesanyák számára. A 40. életévüket még be nem töltött, két gyermeket nevelő nők teljes mentességet kapnak a személyi jövedelemadó megfizetése alól.
A kedvezmények azonban nem merülnek ki az szja-mentességben
- hívta fel a figyelmet Vadász Iván, a Magyar Adótanácsadók Egyesületének alelnöke az RTL-nek.
A családi adókedvezmény összege megkétszereződik, és ezt az összeget nemcsak az adóból, hanem a járulékokból is le lehet vonni. Ez a kombinált kedvezményrendszer különösen az átlagos jövedelemmel rendelkező munkavállalók esetében eredményezhet számottevő bérnövekedést, amely a KSH számításai szerint
elérheti akár a havi 180 ezer forintot is.
Fontos tudnivaló, hogy a kedvezmények igénybevétele nem történik automatikusan. Az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell tenniük ahhoz, hogy már a munkabérük kifizetésekor érvényesíthessék az őket megillető kedvezményeket.
Ezt a nyilatkozatot kétféleképpen lehet megtenni:
- vagy közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus felületén (ONYA) keresztül, vagy
- a munkáltató felé, a szükséges dokumentumok benyújtásával.
Az összeg akkor is jár, ha valaki késve igényli azt
- hívta fel a figyelmet Linczmayer Szilvia, a NAV szóvivője.
Ekkor a bejelentést követően fog járni a kedvezmény. Az elmaradt összegeket visszaigényelni később, a személyi jövedelemadó bevallás keretében lehet majd - tette hozzá.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
