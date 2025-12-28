Napokon belül indul az adómentesség - akár havi 180 ezer forint maradhat a zsebekben

Digital Compliance 2026 2026. március 3-án újra együtt a compliance és vállalati jogász szakma: Az MI új piacokat teremt, meglévő üzleti modelleket alakít át és ezáltal új compliance kihívásokat hoz – hogyan lesz a változásból versenyelőny?

2025. január 1-jétől lényeges változások lépnek életbe az adózás területén a kétgyermekes édesanyák számára. A 40. életévüket még be nem töltött, két gyermeket nevelő nők teljes mentességet kapnak a személyi jövedelemadó megfizetése alól.

A kedvezmények azonban nem merülnek ki az szja-mentességben

- hívta fel a figyelmet Vadász Iván, a Magyar Adótanácsadók Egyesületének alelnöke az RTL-nek.

A családi adókedvezmény összege megkétszereződik, és ezt az összeget nemcsak az adóból, hanem a járulékokból is le lehet vonni. Ez a kombinált kedvezményrendszer különösen az átlagos jövedelemmel rendelkező munkavállalók esetében eredményezhet számottevő bérnövekedést, amely a KSH számításai szerint

elérheti akár a havi 180 ezer forintot is.

Fontos tudnivaló, hogy a kedvezmények igénybevétele nem történik automatikusan. Az érintetteknek adóelőleg-nyilatkozatot kell tenniük ahhoz, hogy már a munkabérük kifizetésekor érvényesíthessék az őket megillető kedvezményeket.

Ezt a nyilatkozatot kétféleképpen lehet megtenni:

vagy közvetlenül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus felületén (ONYA) keresztül, vagy

a munkáltató felé, a szükséges dokumentumok benyújtásával.

Az összeg akkor is jár, ha valaki késve igényli azt

- hívta fel a figyelmet Linczmayer Szilvia, a NAV szóvivője.

Ekkor a bejelentést követően fog járni a kedvezmény. Az elmaradt összegeket visszaigényelni később, a személyi jövedelemadó bevallás keretében lehet majd - tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images