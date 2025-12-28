  • Megjelenítés
Újabb hidegfront érkezik, hózáporok és viharos széllökések várhatók
A következő napokban térségünkben változékony időjárás várható. Vasárnap és hétfőn még viszonylag nyugodt, száraz idő lesz jellemző, kedden újabb hidegfront érkezik, szilveszter napján pedig havazásra és viharos szélre is számíthatunk - írta meg az Időkép.

A vasárnapi időjárást még a hidegfront utóhatásai határozzák meg. A napsütést időnként felhők zavarják, de számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél többfelé élénk lesz, helyenként erős, viharos széllökésekkel.

Délutánra mintegy 5 fok körül alakul a hőmérséklet.

A hét eleje nyugodtabb, szárazabb időt ígér. Hétfőn többnyire derült, napos, csapadékmentes idő várható. A nyugati, délnyugati irányú légáramlás a nyugati területek kivételével sokfelé élénk marad, néhol erős széllökésekkel. A hajnali órákban nyugaton pára, köd, helyenként zúzmarás köd képződhet.

Éjszaka országszerte fagy lesz, -3 és -9 fok közötti minimumokkal, a szélcsendes völgyekben azonban -10, -12 fokig is lehűlhet a levegő. Napközben 0 és 7 fok közötti hőmérsékleti értékekre készülhetünk.

Kedden megváltozik a helyzet, mivel egy újabb hidegfront vonul át felettünk. A napsütést egyre több felhő váltja fel, és szórványosan hózáporok alakulhatnak ki, különösen az ország északkeleti, keleti és nyugati tájain. Az északnyugati szél jelentősen megerősödik, többfelé erős, helyenként viharos lökésekre kell számítani.

Reggel továbbra is fagypont alatti hőmérséklet lesz a jellemző, délutánra 0 és 6 fok közötti maximumok várhatók.

Az év utolsó napján jelentős felhősödés valószínű. Szilveszterkor országszerte számítani lehet hózáporokra, helyenként kisebb havazásra is. A szél fokozatosan erősödik: kezdetben nyugati, délnyugati irányú lesz, majd északnyugatira fordul, és több helyen viharossá fokozódhat.

A reggeli hőmérséklet -10 és -2 fok között alakul, napközben pedig mindössze -3 és +4 fok közötti csúcsértékek várhatók.

