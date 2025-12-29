  • Megjelenítés
Bejelentésre készül Orbán Viktor
Gazdaság

Bejelentésre készül Orbán Viktor

Portfolio
Orbán Viktor miniszterelnök ma bejelentette, hogy január 5-én, hétfőn 11 órakor sajtótájékoztatót tart. Várhatóan ez lesz a kormányfő első nyilvános médiaszereplése az új évben.

Az eseményről nemrég Facebook-bejegyzésben tett bejelentést.

A Portfolio élőben tudósít majd az eseményről.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Karácsony után veszít el rengeteg EU-pénzt Magyarország, pedig ezen múlhat a 2026-os növekedés
Váratlan bejelentés: Navracsics Tibor készül valamire
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility