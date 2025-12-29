Egy évszázados visszalépés: összeomlik a háború utáni világrend (TOP 10 sztori - 3.)

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Trump nem tétlenkedik a második elnöki ciklusának elején. Hatalomra kerülése után szinte azonnal kirobbantotta a vámháborút, miközben az orosz-ukrán konfliktusban olyan hajtűkanyarokat mutatott be, hogy a legtapasztaltabb kül- és geopolitikai elemzők is csak vakarták a fejüket. Egészen addig, amíg meg nem jelent az USA új nemzetbiztonsági stratégiája.

Azzal semmiképp sem lehet vádolni Donald Trumpot, hogy második elnöki ciklusának elején tétlenkedett volna. Pillanatok alatt állította feje tetejére a világot, lerombolva a második világháború utáni rend bástyáit. Amíg Trump előtt az elnökök hitet tettek a nyugati világ békéje, védelme, biztonsága, és felemelkedése mellett, neki csak egy dolog számít: "America First". Trump még a szövetségeseit is súlyos vámokkal fenyegette és terhelte, ami korábban elképzelhetetlen volt. A Liberation Day-nek nevezett vámháborús korszak beköszönte egyértelművé tette, hogy Trumpnál nincsenek tabuk.

Ha Trump vámháborúját a nemzetközi kapcsolatok tengelyében vesszük górcső alá, egyértelműen kikristályosodik, amit a nemzetbiztonsági stratégiájában Washington nyíltan ki is mondott: az eddig ismert „liberális” nemzetközi rendnek, melyet Amerika „Atlaszként viselt a vállain”, vége.

Ezzel pedig leáldozott a világkereskedelmi korlátok folyamatos lefaragásának is.

Valójában azonban Trump csak véghezviszi azt, amiről évtizedek óta beszél. Ő már évtizedekkel ezelőtt is kifogásolta az amerikai kül- és kereskedelempolitikát, és azt, hogy Washingtont „igazságtalanul kihasználják” a partnerei.

Sokan belefáradtak abba, hogy más országok kifosztják az Egyesült Államokat. Ez egy nagyszerű ország. A hátunk mögött kinevetnek minket, kinevetnek minket a saját ostobaságunk és a vezetőink miatt

– panaszolta 1987-ben az akkor még ingatlanmágnás üzletember, Donald Trump. Jóllehet az USA pártpolitikai törésvonalakat átívelő frusztrációja a világkereskedelmi szervezettel, Kínával vagy a NATO-szövetségesekkel szemben nem Trump alatt kezdődött, a régi-új elnök 2025-ben az amerikai nyomásgyakorlás legátütőbb általános eszközévé tette a vámfenyegetéseket.

Ezzel Az USA-ban az átlagos vámszint magasabb lett, mint az 1930-as évek óta bármikor.

Ez bár bevételt teremt az amerikai költségvetésnek, a GDP-növekedést hosszú távon visszaveti. Egy friss elemzés szerint a történelmi tapasztalatok és a kutatások egyaránt azt mutatják, hogy a vámok adóként működnek: megemelik az árakat, csökkentik az elérhető áruk és szolgáltatások mennyiségét az amerikai vállalatok és fogyasztók számára, ami alacsonyabb jövedelmekhez, kevesebb munkahelyhez és gyengébb gazdasági teljesítményhez vezet.

Tax Foundation és a Yale Budget Lab kimutatása szerint vámbevételek ugyan folyamatosan emelkednek, ám ezért nagy "árat" kell fizetni, hiszen az amerikai GDP-növekedés lassabb ütemre kapcsol. Mindeközben az amerikai lakosságnak átlagosan 1100–1200 dolláros éves pluszterhet jelentenek a megdrágult importtermékek háztartásonként.

A világkereskedelem is érezhetően akadozik. A vámháború nemcsak az USA-t, hanem közvetve minden jelentős gazdasági szereplőt sújt. Európa bár kisebb ütést kapott, mint Kína, mégis alacsonyabb növekedéssel számolhat a romló exportkilátások és a bizonytalan piaci környezet miatt. Kína esetében a helyzet kritikusabb, a vámok új piacok (például Délkelet-Ázsia és Oroszország) felé fordították Pekinget.

Az USA magatartása miatt a korábbi, költséghatékonyságra épülő modell helyét átveszi a „friend-shoring” (baráti országokba telepítés) és a „near-shoring” (közelebbi gyártás). A vállalatok sokszor már nem a legolcsóbb, hanem a legkisebb geopolitikai kockázatot hordozó helyszíneket keresik. Ez azonban a hatékonyság rovására megy és drágább előállítást okoz. Ezzel az évtizedek óta domináns „hiperglobalizáció” korszaka végleg lezárult.

Amíg azonban a vámok kivetése, emelése, visszavonása ("deal"-ek kötése), esetenként újbóli kivetése sokszor leginkább a közgazdászoknak és a vállalatoknak adtak munkát, addig Trump új nemzetbiztonsági stratégiája és az orosz-ukrán háborúban képviselt nézőpontja már a világrend miatt aggódó kül- és geopolitikai szakértők fantáziáját is megmozgatta. Gyarmati István, a Fejlődésért és Demokratikus Átmenetért Alapítvány elnöke a Portfolio-n írt cikkében hangsúlyozza:

nehéz ebben a helyzetben Amerika barátjának és szövetségesének maradni. Szerinte a legfőbb feladat most az európai védelmi autonómia megteremtése.

Mert már a NATO sem annak látszik, mint ami Trump előtt volt. "A NATO kollektív védelmet előirányzó 5. cikkével nem szabadna kufárkodni, az nem nyílt alkudozásra van. Amikor az amerikai elnök nyomásgyakorlás céljából dobálózik vele, azzal épp az ellenkező hatást éri el" - írta a Portfolio-n Vincze Hajnalka, kül- és védelempolitikai szakértő.

Hogy mit hoz Trump újabb elnöki ciklusának következő időszaka, azt bizonyára kevesen tudják. De hogy nem fogunk unatkozni, az biztos. Az elnök munkabírása ugyanis kétségkívül emberfeletti. Trumpnak még arra is volt ideje, hogy a Fehér Ház nyugati szárnyában az elődeit kritizáló táblákat helyezzen el a napokban. A portrék alatt jobbára goromba élcelődéseket és összeesküvés-elméleteket írt a korábbi elnökökről. De biztosan Clinton, Bush, Obama és Biden járt rossz úton? Mindannyian tévedtek volna? Trump irányvonala lenne a megfelelő? Nos, ez minden kétséget kizáróan csak később fog kiderülni, de a történelemkönyvek most nagyobb eséllyel írnak majd Trumpról úgy - mindenféle élcelődés és irónia nélkül -, mint az az elnök, aki az America First politika meghirdetése közepette az Egyesült Államok elvesztette hegemóniáját, a világháború utáni valódi "elsőségét".

