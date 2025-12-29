  • Megjelenítés
Januártól újra megnyílik a magyar vasútvonal, ahol ősszel több kocsi is kisiklott
Januártól újra megnyílik a magyar vasútvonal, ahol ősszel több kocsi is kisiklott

Január 3-ától újra közlekednek a vonatok a Vác és Diósjenő közötti 75-ös számú vasútvonalon, miután egy szeptemberi vonatbalesetet követően felújították az ország legforgalmasabb mellékvonalának számító mellékvonalat - írja a Magyar Építők, a MÁV-ra hivatkozva.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy a szeptemberi kisiklást követően 3 milliárd forintból újították meg a 75-ös vonalat.

A Vác–Diósjenő szakaszon a munkálatok jelentős részével már karácsony előtt végeztünk. Ezt követően mérővonattal ellenőriztük a pályát és a biztosítóberendezést, jelenleg pedig péntekig tartó tesztüzem zajlik: több kocsiból álló Bz motorvonattal, utasok nélkül vizsgáljuk a felújított szakaszt

- írja a vezérigazgató arról, hol tartanak jelenleg a munkálatok.

A most felújított szakaszon, Magyarkútnál történt szeptember 12-ei vonatbalesetben, ahogy arról mi is beszámoltunk, több kocsi is kisiklott, egy személy pedig megsérült.

