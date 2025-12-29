Kína éve: így mondtak nemet Washingtonnak

Hszi versus Trump

Peking példátlan magabiztossággal vette fel a harcot Washington új vám- és exportkorlátozási intézkedéseivel szemben. Kína ritkaföldfémek feletti dominanciáját stratégiai fegyverként használva engedményeket tudott kicsikarni az Egyesült Államoktól, miközben exportja új piacokra talált az USA-n kívül.

Ennek eredményeként Kína kereskedelmi többlete először lépte át az ezermilliárd dolláros határt.

Az amerikai technológiai szankciók sem törték meg teljesen a kínai lendületet: a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek tovább fejlődtek, a chipgyártók pedig sorra léptek tőzsdére, Hszi "technológiai önellátásra" hívó stratégiájának köszönhetően.

Megváltozott az USA hozzáállása

Hszi Csin-ping az év során tudatosan építette fel a kínai erő és stabilitás képét. Pekingben nagyszabású katonai parádét rendezett, amelyen több tucat külföldi vezető vett részt – egyértelmű üzenetként arról, hogy Kína rendelkezik a víziójához szükséges katonai erővel is.

Néhány héttel később Dél-Koreában személyesen tárgyalt Donald Trumppal. Az amerikai elnök által „G2-találkozónak” nevezett egyeztetés szimbolikus elismerése volt Kína régi törekvésének: hogy az Egyesült Államok egyenrangúként kezelje.

Mindezt jól jelzi, hogy még az amerikai kormányzat Kína-ellenes hangadói is visszafogták retorikájukat. Marco Rubio külügyminiszter például az "érett" kapcsolatkezelés szükségességéről beszélt, ami éles váltás korábbi kijelentéseihez képest.

Trump rövid távon már nem tud újabb vámokat vagy chipkorlátozásokat bevezetni, amíg az Egyesült Államok nem építi ki saját kritikus ásványianyag-iparát.

Ez jelentős stratégiai előnyt ad Hszinek, aki ezt már most igyekszik kihasználni – például Tajvan ügyében, ahol Japánnal szemben gazdasági nyomásgyakorlást is alkalmaz.

Belső gondok árnyékolják be a sikereket

A külpolitikai eredmények ellenére Kína gazdasági helyzete romlik. Bár 2025-ben az export még elegendő volt ahhoz, hogy a gazdaság nagyjából elérje az 5%-os növekedési célt, az év végére egyre több negatív jel mutatkozott. A beruházások 1998 óta először éves szinten csökkenhetnek, a kiskereskedelmi forgalom gyengélkedik, az ingatlanpiaci válság pedig tovább mélyül.

Hszi fejfájását egyértelműen nem a külügyek okozzák, pláne nem Donald Trump

– mondta Joerg Wuttke, az Albright Stonebridge Group washingtoni partnere, az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarájának korábbi elnöke. "Elsősorban Kína saját gazdasága."

A kormány 2026-ra szélesebb fiskális élénkítést ígér, különösen a fejlett iparágak, a technológiai innováció és az emberi tőke fejlesztése terén. A kérdés azonban az, hogy a belső keresletnek sikerül-e tartósan megerősödnie.

A gazdasági gondokat politikai bizonytalanság is kíséri. Hszi rekord számú magas rangú tisztviselőt vont vizsgálat alá korrupció miatt, és a tisztogatások mélyen elérték a hadsereget és a pártelitet is. Mindez fokozza a belső rivalizálást a 2027-es pártkongresszus közeledtével, ahol Hszi várhatóan negyedik ciklusára készül.

Bár Hszi hatalmát közvetlen kihívás nem fenyegeti, a katonai vezetés megtizedelése kérdéseket vet fel a hadsereg felkészültségével kapcsolatban – különösen annak fényében, hogy amerikai források szerint Hszi utasította a hadsereget, hogy 2027-re legyen képes Tajvan megtámadására.

Irányváltás?

Kína nemzetközi önbizalmának növekedéséhez Trump politikája is hozzájárult. Az „America First” irányvonal gyengítette az amerikai szövetségi rendszert, teret adva Kína befolyásának növelésére. Trump visszakozása a vámháborúban pedig megerősítette Hszi meggyőződését: az erőpolitika hatékonyabb, mint a kompromisszum.

Bár egyre több elemző hangsúlyozza, hogy Kínának kiegyensúlyozottabb, fogyasztásvezérelt növekedésre lenne szüksége, a következő ötéves terv továbbra is az ipari rendszer fejlesztését helyezi előtérbe. Amíg az összkép a sikerekről szól, nem sok motiváció van az irányváltásra.

Hszi valószínűleg azzal a reménnyel lép át 2026-ba, hogy változtatásokat tud kicsikarni az USA Tajvannal és technológiával kapcsolatos politikájában

– mondta Rana Mitter, a Harvard Kennedy School amerikai-ázsiai kapcsolatok tanszékének ST Lee professzora. "Ha ez sikerül neki, Kína el tudja viselni a vámokat."

