Lázár bejelentette: a sok huzavona után holnap megnyílik Magyarország legújabb autópályaszakasza
Lázár bejelentette: a sok huzavona után holnap megnyílik Magyarország legújabb autópályaszakasza

Sok bizonytalanság és nyilvános üzengetés után mégis megnyílik az M30-as autópálya eddig lezárt szakasza. Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn közösségi oldalán jelentette be, hogy december 30-án 18 órától ismét forgalomba helyezik a Miskolc és Szikszó közötti pályarészt.

A miniszter bejegyzésében élesen bírálta a kivitelező Strabagot, és azt írta: a cég „át akarta verni” a magyar államot a helyreállítási munkálatok során, ám ezt a minisztérium megakadályozta.

Lázár elmondása alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)

le tudta hívni a Strabag által nyújtott, 2 milliárd forint értékű bankgaranciát, ami végül megnyitotta az utat a forgalomba helyezés előtt.

„Tanultunk a Strabaggall való közös munkából, ezért folyamatosan vizsgáljuk a pálya állapotát – nem engedünk az M30-ból!” – fogalmazott a miniszter.

A bejelentés előzménye a minisztérium és az osztrák kivitelező között kialakult vita. December 17-én az ÉKM még azt közölte, hogy megnyitják az eddig lezárt szakaszt, ám röviddel később vissza is vonták a bejelentést. Indoklásuk szerint erre azért volt szükség, mert a Strabag nem volt hajlandó írásban garanciát vállalni arra, hogy a korábbi hiba – az út süllyedése – rövid időn belül nem ismétlődik meg. A minisztérium álláspontja szerint az útkezelő MKIF Zrt. így nem nyithatta meg a pályát, mivel a közlekedők biztonsága csak teljes körű, írásos kivitelezői felelősségvállalás mellett garantálható.

A Strabag ezzel szemben a Portfolionak azt közölte: az M30-as érintett szakaszán az ÉKM kérésére elvégzett munkálatok az előre nem látható talajvízmozgások kezelése miatt történtek, és ezek 2025. december 16-án lezárultak. A cég szerint az ellenőrző vizsgálatok mindent rendben találtak, az útszakaszt pedig a megrendelő átvette.

„Minden, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumot, a legfrissebb modellezési eredményekkel és számításokkal együtt átadtunk az ÉKM részére” – írta a vállalat, hozzátéve: a forgalomba helyezésről szóló döntés innentől a minisztérium és az üzemeltető hatásköre.

A mostani fordulatot végül az hozta el, hogy a szaktárcának sikerült lehívni a bankgaranciát, amely pénzügyi biztosítékot jelent arra az esetre, ha a hiba újra jelentkezne.

