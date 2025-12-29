Nem rég még atomháborúval fenyegettek, most az adósságválság lökheti őket a csőd felé

Az adatok szerint Pakisztán július és november között 2,98 milliárd dollárnyi hitelt vett fel, ami 16 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának szintjét. Az ország az idén júniusig összesen 19,8 milliárd dollár új hitelt tervez felvenni; ebből 16,7 milliárd dollárt általános költségvetési, nem projektfinanszírozási célokra, 3,11 milliárd dollárt pedig konkrét beruházási projektekre fordítana. A kétoldalú hitelezők között Kína, Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok, Japán és több európai ország is megtalálható.

Amíg a hitelt a gazdaság fellendítésére és növekedésre használják, addig ez érthető. Hosszú távon azonban nem fenntartható, hogy kizárólag hitelekre támaszkodjunk. A devizatartalékokat külföldi közvetlen befektetésekből kellene építeni, nem kölcsönökből

– nyilatkozta Szana Tawfik, az Arif Habib Limited karacsi brókerház kutatási vezetője.

Újra rohanás a csőd felé?

A pénzhiánnyal küzdő Pakisztán 2023-ban nagyon közel került az államcsődhöz, amelyet végül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) mentőcsomagja hárított el az utolsó pillanatban. Bár az országban azóta csökkent az infláció, és más gazdasági mutatókban is javulást értek el, a 15,9 milliárd dolláros devizatartalék nagy része az IMF költségvetési támogatásából, valamint szaúdi és kínai bankbetétekből származik.

"Hosszú távon Pakisztán exportjának, a hazautalásoknak és a külföldi közvetlen befektetéseknek a növelésére kell összpontosítanunk" – hangsúlyozta Tawfik.

A helyzet azonban nem kedvező. Július és november között az ország folyó fizetési mérlegének hiánya 37 százalékkal bővült, miközben az export 6,4 százalékkal csökkent, az import pedig 13 százalékkal nőtt. A közvetlen külföldi befektetések több mint 25 százalékkal estek vissza, és az elmúlt húsz évben egyszer sem haladták meg a 3 milliárd dollárt. Ha a globális környezet kedvezőtlenre fordul, az adósság fenntarthatósága ismét kérdésessé válik.

Nem ez lenne az első csapás

Pakisztán nem csupán pénzügyileg, de katonailag is nehéz évet tudhat maga mögött.

2025 májusában súlyosan kiéleződött az India és Pakisztán közötti konfliktus, miután a Dzsammu és Kasmír régióhoz tartozó Pahalgamban végrehajtott fegyveres támadásban civilek vesztették életüket. India pakisztáni kötődésű militáns csoportokat tett felelőssé az akcióért, ami újabb mélypontot jelentett a két ország amúgy is feszült viszonyában. Válaszul Újdelhi május 7. és 10. között elindította az "Operation Sindoor" fedőnevű hadműveletet, amelynek keretében rakétacsapásokat mért pakisztáni célpontokra.

Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb katonai eszkalációja a két nukleáris fegyverrel rendelkező állam között.

Pakisztán saját katonai műveletekkel és határ menti tüzérségi támadásokkal reagált, miközben mindkét fél drónokat is bevetett, ami korábban nem volt jellemző a konfliktusukra. A harcok négy napon át tartottak, majd 2025. május 10-én tűzszüneti megállapodás vetett véget az összecsapásoknak. Az események világszerte aggodalmat váltottak ki, mivel a konfliktus gyors eszkalációja komoly kockázatot jelentett a nemzetközi biztonságra a felek nukleáris képességei miatt.

A kapcsolatok azóta is fagyosak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio