Nem rég még atomháborúval fenyegettek, most az adósságválság lökheti őket a csőd felé

Az adatok szerint Pakisztán július és november között 2,98 milliárd dollárnyi hitelt vett fel, ami 16 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának szintjét. Az ország az idén júniusig összesen 19,8 milliárd dollár új hitelt tervez felvenni; ebből 16,7 milliárd dollárt általános költségvetési, nem projektfinanszírozási célokra, 3,11 milliárd dollárt pedig konkrét beruházási projektekre fordítana. A kétoldalú hitelezők között Kína, Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok, Japán és több európai ország is megtalálható.
Amíg a hitelt a gazdaság fellendítésére és növekedésre használják, addig ez érthető. Hosszú távon azonban nem fenntartható, hogy kizárólag hitelekre támaszkodjunk. A devizatartalékokat külföldi közvetlen befektetésekből kellene építeni, nem kölcsönökből
– nyilatkozta Szana Tawfik, az Arif Habib Limited karacsi brókerház kutatási vezetője.
Újra rohanás a csőd felé?
A pénzhiánnyal küzdő Pakisztán 2023-ban nagyon közel került az államcsődhöz, amelyet végül a Nemzetközi Valutaalap (IMF) mentőcsomagja hárított el az utolsó pillanatban. Bár az országban azóta csökkent az infláció, és más gazdasági mutatókban is javulást értek el, a 15,9 milliárd dolláros devizatartalék nagy része az IMF költségvetési támogatásából, valamint szaúdi és kínai bankbetétekből származik.
"Hosszú távon Pakisztán exportjának, a hazautalásoknak és a külföldi közvetlen befektetéseknek a növelésére kell összpontosítanunk" – hangsúlyozta Tawfik.
A helyzet azonban nem kedvező. Július és november között az ország folyó fizetési mérlegének hiánya 37 százalékkal bővült, miközben az export 6,4 százalékkal csökkent, az import pedig 13 százalékkal nőtt. A közvetlen külföldi befektetések több mint 25 százalékkal estek vissza, és az elmúlt húsz évben egyszer sem haladták meg a 3 milliárd dollárt. Ha a globális környezet kedvezőtlenre fordul, az adósság fenntarthatósága ismét kérdésessé válik.
Nem ez lenne az első csapás
Pakisztán nem csupán pénzügyileg, de katonailag is nehéz évet tudhat maga mögött.
2025 májusában súlyosan kiéleződött az India és Pakisztán közötti konfliktus, miután a Dzsammu és Kasmír régióhoz tartozó Pahalgamban végrehajtott fegyveres támadásban civilek vesztették életüket. India pakisztáni kötődésű militáns csoportokat tett felelőssé az akcióért, ami újabb mélypontot jelentett a két ország amúgy is feszült viszonyában. Válaszul Újdelhi május 7. és 10. között elindította az "Operation Sindoor" fedőnevű hadműveletet, amelynek keretében rakétacsapásokat mért pakisztáni célpontokra.
Ez volt az elmúlt évtizedek legsúlyosabb katonai eszkalációja a két nukleáris fegyverrel rendelkező állam között.
Pakisztán saját katonai műveletekkel és határ menti tüzérségi támadásokkal reagált, miközben mindkét fél drónokat is bevetett, ami korábban nem volt jellemző a konfliktusukra. A harcok négy napon át tartottak, majd 2025. május 10-én tűzszüneti megállapodás vetett véget az összecsapásoknak. Az események világszerte aggodalmat váltottak ki, mivel a konfliktus gyors eszkalációja komoly kockázatot jelentett a nemzetközi biztonságra a felek nukleáris képességei miatt.
A kapcsolatok azóta is fagyosak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Letöri a bírák hatalmát Meloni törvénye, a számvevőszék tombol
Csökken a számvevőszék állami költések feletti kontrollja Olaszországban.
Kiszivároghatott az Apple új készüléke, amivel felforgathatja az okostelefonok piacát
Radikális megoldáshoz nyúlna a gyártó.
Elsöprő győzelmet aratott a balkáni tűzfészek miniszterelnöke, most üzent az ellenzéknek
Negyedszerre alakít kormányt Kurti.
Vegyes mozgások a magyar tőzsdén
Felemás képet mutatnak a blue chipek.
Nagy részvénykibocsátások: ezt érdemes tudni róluk
A nagy érdeklődés miatt 3 nappal a tervezett határidő előtt le kellett zárni az MBH részvényigénylését.
Aggasztó felfedezés látott napvilágot: egyre közelebb kerül az összeomláshoz a "végítélet gleccsere"
Több mint 10 millió ember életét veszélyezteti.
Vészhelyzet a Távol-Keleten: éleslövészet és blokád, készültségbe helyezték a hadsereget
A hadgyakorlat elemei elég árulkodóak.
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
NAV Online Számla figyelmeztetés
Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.