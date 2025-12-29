Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek

A HungaroMet beszámolója szerint az első, Johannes névre keresztelt ciklont követően 28-án reggelig nagy területen haladták meg a legerősebb széllökések a 120, egyes helyeken pedig akár a 150 km/h-t is északnyugati, északi irányból, de
a szélnek kitett észak-norvég partokon és a hegyvidékeken 200 km/h közeli lökések is voltak.
Egy nap szünetet követően pedig a következő ciklon is megérkezett Észak-Európa térségébe, amely szintén több helyen okozott 100, a hegycsúcsokon és partvidékeken pedig 110-140 kilométer per órás széllökéseket is. Ezen hidegfront érkezik meg hazánkba kedden, amelyről korábban mi is beszámoltunk. Országszerte megerősödik majd ismét az északnyugati, északi szél, és helyenként már hózáporok is lehetnek a holnapi nap során.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
