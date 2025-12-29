  • Megjelenítés
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek
Tomboló ciklon tart Magyarország felé: északon 150 kilométer per órás széllökéseket is mértek

Egy Észak-Európa felett húzódó markáns anticiklon keleti peremén sorozatban haladnak ciklonok és frontok Közép- és Kelet-Európa felé - írja a HungaroMet friss Facebook bejegyzésében. A meteorológiai szolgálat szerint azonban az elmúlt napokban nálunk mért széllökések kifejezetten enyhének számítanak: a Skandináv-félszigeten és a Balti-tenger partvidékén helyenként a 120-150 kilométer per órás sebességet is meghaladták a széllökések.

A HungaroMet beszámolója szerint az első, Johannes névre keresztelt ciklont követően 28-án reggelig nagy területen haladták meg a legerősebb széllökések a 120, egyes helyeken pedig akár a 150 km/h-t is északnyugati, északi irányból, de

a szélnek kitett észak-norvég partokon és a hegyvidékeken 200 km/h közeli lökések is voltak.

széllökések skandináviában
Kép forrása: HungaroMet

Egy nap szünetet követően pedig a következő ciklon is megérkezett Észak-Európa térségébe, amely szintén több helyen okozott 100, a hegycsúcsokon és partvidékeken pedig 110-140 kilométer per órás széllökéseket is. Ezen hidegfront érkezik meg hazánkba kedden, amelyről korábban mi is beszámoltunk. Országszerte megerősödik majd ismét az északnyugati, északi szél, és helyenként már hózáporok is lehetnek a holnapi nap során.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

