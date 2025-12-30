A gazdaság stagnál, az egyenlőtlenségek pedig nőnek

A Századvég vezető makrogazdasági elemzőjének írásunkra reflektáló nagyívű válaszcikke számos kérdésre kitér, ám néhány, a téma szempontjából fontos jelzést figyelmen kívül hagy. A magyar gazdaság évek óta stagnál, fenntarthatatlan makrogazdasági folyamatok jellemzik, az egyenlőtlenségek pedig nőnek. Csak mindezek mellőzésével lehet inkluzív növekedésről beszélni.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Hogy segítsük az olvasó tájékozódását, röviden összefoglaljuk a jelenlegi vita előzményeit.

Hüttl Antónia publikált egy cikket arról, hogy a GDP változása nem feltétlenül fejezi ki a jólét változását .

. Ehhez látszólag kapcsolódva, Hegedűs Tamás közzétett egy egészen más témájú és műfajú írást arról, hogy Magyarországon „inkluzív növekedési fordulat” történt a 2010-es évek közepén.

a 2010-es évek közepén. E cikkre reagálva, kitértünk arra, hogy Hegedűs fogalomhasználatával és szelektív adatkezelésével kapcsolatban egyaránt látunk problémákat, és adatokkal igyekeztünk alátámasztani, hogy szerintünk nem történt ilyen fordulat.

Írásunkra Hegedüs a közelmúltban kétrészes írásban válaszolt (lásd itt és itt), amelyben újabb érveket hozott fel arra, hogy igenis inkluzív növekedési fordulat történt.

Bár úgy látjuk, hogy a magyar gazdaság előtt tornyosuló gondokhoz mérten csekély jelentősége van annak hogy volt-e „inkluzív fordulat” az elmúlt évtizedben, a következőkben reagálunk az ellenvetésekre.

Méltányoljuk Hegedűs Tamás válaszcikkének higgadt és udvarias hangnemét, és mindjárt jelezzük is, hogy egyes kérdésekben elfogadjuk észrevételeit. A rendelkezésére álló háztartási jövedelem (RHJ) reálértéke akkor is gyorsabban nőtt volna a GDP-nél, ha azonosak lettek volna a deflátorok, illetve, ha eltekintenénk a tőkejövedelmektől. Továbbá, a 2024. évi adatok (és revíziók) ismeretében magunk is látjuk, hogy a reálkeresetek növekedése számottevően meghaladta RHJ reálértékének változását.

Ellenben félrevezetőnek tartjuk azokat a fiktív számításokat, amelyek más országok megtakarítási rátáival becsülik meg, hogy mekkora lehetne a hazai fogyasztási szint. Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a KSH által közölt, 2018 – 2024. évi revideált jövedelmi egyenlőtlenségi mutatók (a Gini-együttható, valamint a felső/alsó jövedelmi ötöd aránya) egybehangzóan a jövedelmi egyenlőtlenség növekedését jelzik, továbbá a jövedelmi ötödökre vonatkozó számok még nincsenek összhangban az egyenlőtlenségre vonatkozó (frissített) mutatókkal. Erről Hornyák József alapos cikke részletesen beszámolt.

A következőkben reflektálunk a számunkra problematikus fogalomhasználatra és egyes megállapításokra, kitérve arra is, hogy milyen fejlemények vizsgálata tartozna a témakör érdemi elemzéséhez. Válaszunk végén térünk ki a vagyoni egyenlőtlenségek (azok változásának) mérésére és a rendelkezésre álló adatok értelmezésére.

1. „Inkluzív gazdasági növekedés”

Ezt a fogalmat Hegedűs Tamás használta, mi csupán értelmezni igyekeztük: szerintünk ez olyan gazdasági növekedést jelenthet, amelyet az egyenlőtlenségek mérséklődése kísér. Másképpen fogalmazva, a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenség csökkenése lehet a gazdasági feltétele annak, hogy a társadalom inkluzívabbá váljon.

A vitacikk szerzője azonban már az eredeti írásában sem magyarázta meg, hogy a háztartások rendelkezésére álló jövedelemnek a GDP-ét meghaladó növekedése miért és milyen értelemben jelentené azt, hogy a növekedés „inkluzív”. Ezt mostani vitacikkében sem teszi meg, csupán kiegészíti egy másik értelmezéssel: az általa „középosztálynak” nevezett jövedelmi rétegek relatív gyarapodásával. Amint Hornyák hivatkozott cikkéből kiderül: a jövedelmi ötödökre vonatkozó KSH-adatok revízióra várnak, a jövedelmi egyenlőtlenségről szólók viszont felülvizsgálatra kerültek – ez utóbbiak pedig egyértelműen az egyenlőtlenségek növekedését jelzik (1. ábra).

Témánk szempontjából az ábra 2010-et követő szakasza érdekes, amelyben egy 2018-tól érvényes módszertani revízió miatt törés van (ezt a szaggatott vonalak jelzik).

Mindkét összehasonlítható időszakban (mind a 2010-2017-es, mind a 2018-2024-es periódusban), és mindkét mutató szerint nőtt a jövedelmi egyenlőtlenség.

A 2010 és 2012 közötti ugrás az egykulcsos jövedelemadó bevezetéséhez és az adójóváírás megszüntetéséhez köthető (ezeknek az intézkedéseknek nem célja, hanem vállalt következménye volt a jövedelmi egyenlőtlenségek emelkedése). Ezt követően 2017-ig nem volt lényeges változás, ellenben az ismét összehasonlítható 2018-2024-es időszakban megint jelentős emelkedést jeleznek az egyenlőtlenségi mutatók (a Gini-együttható cikcakkjai magyarázatra várnak).

A gazdaság fejleményeit tekintve, 2010 és 2024 között reálértéken a GDP 39, a rendelkezésre álló háztartási jövedelem (RHJ) 66, a korrigált RHJ (KRHJ) 59 százalékkal nőtt, igy Hegedűs (érvekkel nem alátámasztott) meghatározása szerint ebben az időszakban „inkluzív” volt a növekedés. A mi értelmezésünk szerint azonban nem indokolt ez a minősítés, mert bár a vizsgált időszak mindkét összehasonlítható (azonos módszeren alapuló) részperiódusában gyorsabban nőtt az RJH és a KRJH reálértéke a GDP-énél, ezt az egyenlőtlenség mindkét mutatójának emelkedése kísérte (lásd az alábbi keretes írást). Az utolsó időszakban (2022 óta) a gazdaság stagnál, miközben a jövedelmi egyenlőtlenség láthatóan emelkedik, így a közelmúlt fejleményei leginkább az „exkluzív gazdasági stagnálás” terminusával jellemezhetők.

Egyes makrogazdasági, jövedelmi és egyenlőtlenségi mutatók alakulása 2010 és 2017, illetve 2018 és 2024 között

Az alábbi táblázat két makrogazdasági, négy jövedelmi és két egyenlőtlenségi mutató változását mutatja egyrészt 2010 és 2017, másrészt 2018 és 2024 (2025) között, az utóbbi időszakot részperiódusokra bontva. A makrogazdasági mutatók: a GDP és a GDP/foglakoztatott volumenének változása; a reáljövedelmi mutatók: a RHJ és a KHRJ, továbbá a bruttó keresetek és a tulajdonosi jövedelmek változása. Az egyenlőtlenségi mutatók változása az 1. ábrán látható fejleményeket tükrözik.

A táblázat felső hat sora reáltömegek változását mutatja, egyetlen kivétellel: a második sor a GDP/foglalkoztatott reálváltozását jelzi, ennek jelentőségére visszatérünk. A jövedelmek reálváltozásának méréséhez nem magunk választottunk árindexeket, hanem átvettük a KSH által közölt mutatószámokat.

Egyes makrogazdasági, jövedelmi és egyenlőtlenségi mutatók alakulása két időszakban és két részperiódusban (százalékos változások) 1 2 3 4 5 2017/2010 2024/2018 2022/2018 2024/2022 2025*/2022 GDP reálváltozás 18,4 12 12,3 -0,3 0 GDP/foglalk. reálváltozás 2,8 7,7 8,8 -0,9 -0,7 RHJ reálváltozás 21,8 26,5 17,5 7,7 KRHJ reálváltozás 19,6 24,3 16,1 7,1 Bér, kereset reálváltozás 31,1 27,9 19,1 7,4 12 Tulajdonosi jöv. reálváltozás 50,5 82,4 29,8 40,5 Gini együttható változása 6,7 12,3 6,7 5,2 S80/S20 ráta változása 10,4 14,3 4,8 9,1 */2025: saját előrejelzés az első háromnegyedévi adatok alapján Jelölések: RHJ: rendelkezésre álló háztartási jövedelem; KRHJ: természetbeni társadalmi juttatásokkal korrigált RHJ. Forrás: KSH alapján saját számítás

A táblázatból látható, hogy miközben a háztartási reáljövedelem növekedése minden időszakban, illetve részperiódusban meghaladta a GDP növekedését, a jövedelmi egyenlőtlenség mutatói emelkedtek, ami eleve kétségessé teszi a Hegedűs által választott „inkluzivitási” definíció alkalmasságát. Emellett azt is láthatjuk, hogy a tőkejövedelmek emelkedése messze meghaladta a bérekét – különösen a gazdaság elakadásával/stagnálásával jellemezhető utolsó időszakban (4. oszlop). A második sor (termelékenység) és az 5. oszlop (2025-ben várható szint 2022-höz viszonyítva) diszkussziójára visszatérünk.

2. „Magyarországon nem arról van szó, mint Romániában”

Ezzel kapcsolatban hosszabban kell idéznünk Hegedűst: „Itt térnék ki a szerzők egy hangsúlyos állítására, mely szerint tartósan nem fenntartható, hogy a jólét a GDP-nél gyorsabban emelkedjen. Hosszabb távon kétségtelenül így van. A szomszédos Romániában ugyan láthattunk rá példát, hogy a jövedelmek növekedése – különösen 2015-től – extrém mértékben haladta meg a gazdasági növekedést, ennek oka azonban elsősorban a kormányzati keresletösztönző politika volt, aminek döntő részére nem volt fedezet, és árát – a 2024-es választási „szuperév” lezárása után – ma erőteljes megszorító csomagokkal fizetik meg. Magyarországon ugyanakkor nem volt ilyenről szó.” (Saját kiemelésünk.)

Valójában Magyarországon is pontosan ilyenről volt szó. A 2022. évi választásokat megelőzően hatalmas jövedelmi cunami érte a háztartásokat, amelynek reálértékét 2022-23-ban az EU legmagasabb inflációja vette vissza. A 2023. és 2024. évi elkerülhetetlen költségvetési megszorítások pedig súlyosan visszavetették a gazdaságot, amely máig sem talál magára (az államháztartás GDP-arányos elsődleges - kamatfizetések nélkül számított - hiánya a 2022. évi 3,4 százalékról 2024-re lényegében nullára csökkent). 2025-ben mind a termelés, mind pedig a termelékenység ugyanazon a szinten áll, mint 2022-ben (lásd a keretes írás táblázatának utolsó oszlopának első két sorát).

A KSH nemrégiben revideált, változatlan áron mért, szezonálisan kiigazított és kiegyensúlyozott negyedéves adatai (STADAT, Nemzeti számlák, 21.2.15. táblázat) alapján azt is érdemes megnézni, hogy a 2020 elejétől a 2025 harmadik negyedévéig tartó időszakban hogyan alakult a háztartási fogyasztás, a beruházások és a GDP reálszintje (2. ábra; mindhárom mutató bázisa a 2020. év átlaga). A háztartási fogyasztást tekintve, 2022 második negyedéve (ekkor volt a választás) lokális csúcsot jelent; csak 2024 elején sikerült elérni a korábbi szintet; azóta a háztartási fogyasztás emelkedik. Ezzel szemben a beruházások 2022. második negyedéve óta egy kisebb megszakítással folyamatosan zuhannak, a GDP pedig stagnál.

Okkal merül fel a gyanú, hogy mindez a választások előtti extrém túlfűtéshez, és a választásokat követő kormányzati kijózanodást kísérő extrém hűtéshez köthető.

A témát a 2026. évi választásokhoz kapcsolódó osztogatási ígéretek teszik különösen időszerűvé.

3. A foglalkoztatottság emelkedése és a termelékenység alakulása

A foglalkoztatottság bővülésével valóban nem foglalkoztunk, de erre a vitacikk szerzője sem tért ki korábbi írásában. Természetesen nem vitatjuk, hogy voltak társadalmi hasznai annak, hogy sok korábban inaktív embert sikerült a munkaerőpiacra, illetve a közfoglalkoztatásba terelni. Azt is látni kell azonban, hogy – ettől korántsem függetlenül – 2010 és 2017 között mindössze 3 százalékkal nőtt a hazai munkatermelékenység (az egy foglalkoztatottra jutó GDP reálértéke), miközben a GDP reálértéke 18,5 százalékkal emelkedett (lásd a fenti táblázat 1. oszlopának első két sorát). A 2022-t követő csökkenésnek és elakadásnak azonban nincs köze a foglalkoztatottság bővüléséhez: a hazai gazdaság stagnál, és vele együtt a termelékenység.

4. A megtakarítási ráta és a fogyasztási szint

A megtakarítás két mutató, a rendelkezésre álló jövedelem és a fogyasztási kiadás különbsége. Ez a formula szimpla számviteli azonosság, amely semmilyen információt nem tartalmaz az oksági összefüggés irányáról. Vitapartnerünknek az a megállapítása, hogy a hazai megtakarítási ráta magas szintje okozza a fogyasztás alacsony szintjét, ahhoz az (ugyancsak képtelen) állításhoz hasonlítható, hogy a külkereskedelmi többlet okozza azt, hogy az összes belföldi felhasználás szintje alacsonyabb a GDP-nél. Ha más országok külkereskedelmi hiányát illesztenénk a saját tényleges külkereskedelmi többletünk helyére, kimutathatnánk, mennyivel lenne magasabb a hazai belföldi felhasználás más országokhoz viszonyítva, de ennek a gyakorlatnak éppoly kevés értelme lenne, mint annak, hogy mennyivel lenne magasabb a hazai fogyasztás színvonala, ha a megtakarítási ráta alacsonyabb volna.

A valódi kérdés természetesen az, hogy van-e pozitív kapcsolat a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése és a háztartási megtakarítások emelkedése között. A vonatkozó nemzetközi irodalom e tekintetben nem konkluzív, de a hazai 2018 és 2024 közötti, összehasonlítható adatok azt jelzik, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek emelkedésével együtt, a háztartási megtakarítási ráta is emelkedett.

5. Vagyoni egyenlőtlenségek

Hosszabb távon leginkább a vagyon nagysága határozza meg a háztartások anyagi helyzetét, így azt is, mennyire adottak az inkluzív fejlődés gazdasági feltételei. Az OECD országokban átlagosan a felső tized rendelkezik a vagyon 52, míg a jövedelmeknek mindössze 24 százalékával. A vagyoni egyenlőség alakulásával kapcsolatban Hegedűs Tamás írása második részében három állítást fogalmazott meg. A következőkben ezekre reflektálunk.

I. „Az EKB mutatói nem cáfolják, hogy egyenlőtlenségben a régió közepén állunk.”

Bár a régiós országokra hosszabb összehasonlítható idősor nem áll rendelkezésre, abban egyetértünk, hogy Magyarország nem lóg ki a sorból. Az állítást kiegészítjük azzal, hogy az Eurofound elemzése szerint a régió országaiban jellemzően alacsonyabb a vagyoni egyenlőtlenség, mint Európa többi részén. Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy az elmúlt 35 év alatt a régiónkban aligha lehetett akkora, több generációt felölelő vagyont felhalmozni, mint a jóval hosszabb időre visszatekintő piacgazdaságokban. Magyar szempontból kevésbé kedvező az Eurofound tanulmányában található kimutatás, amely szerint a háztartások egy főre jutó vagyonának szintjét tekintve a felmérésben résztvevő országok között országunk a sor végére került; egyedül Lettországot előztük meg. Az adat a 2021. évre vonatkozik, s amennyiben azóta a pozíciónk némiképpen javulni is látszik, azt elsősorban a magyar lakásárak extrém gyors növekedése idézhette elő, ahogy a problémáról a későbbiekben szó lesz. A jólét szempontjából elsősorban nem a vagyonok eloszlása a lényeges, hanem az, hogyan húzzák magukkal a gazdagok a szegényebb rétegeket.

II. „Magyarországon – a gyakori állításokkal ellentétben – a középosztály vagyonosodott a legjobban, és erőteljes volt a társadalom szegényebb felének felzárkózása is, miközben a felső 5 és 10 százalék részesedése csökkent”.

Alaposabban megvizsgálva az adatokat, azonban arra a következtetésre jutunk, hogy felzárkózás helyett a legfeljebb a felső tized vagyonosodásának átmeneti megtorpanásáról beszélhetünk. Az Európai Központi Bank (EKB) adatbázisához három évenként készítenek felméréseket a háztartások körében. A 2017 évi felmérés egyértelműen a felső tized vagyoni részesedésének növekedését mutatta 2014 és 2017 között. A következő felmérésre a Covid-19 miatt csak 2021 évben került sor. A járvány nyomán a gazdasági visszaesés bizonyosan leginkább a háztartások felső tizedének okozott veszteséget. Az adatbázis két felmérés között interpolálja az adatokat, így a 2021 évi veszteségeket is arányosan visszavezették 2017-ig. Felületesen szemlélve úgy tűnhet, mintha 2017-ben megfordult volna a trend, és a felső tized vagyoni részesdése tartósan csökkenni kezdett. Ezzel együtt az alsóbb rétegek részesedése növekedni látszott. Valójában nem egy tartós trendről, hanem egy egyszeri töréspontról van szó. 2021-et követően a stagnáló gazdaságban a felső tized vagyoni részesedése folyó áron lényegében nem változott. Hasonló törés mutatható ki a horvát és a szlovák idősorban.

III. „A vagyoni egyenlőtlenség csökkenésében szerepe van a lakásvagyonnak és a lakások drágulásának is, de ez – mint rámutattam – önmagában nem magyarázza a vagyoni ... olló záródását.”

Magyarországon a lakások értéke teszi ki a háztartások vagyonának közel kétharmadát. A DWA (Distributional Wealth Accounts) adatbázis szerint a magyar lakásállomány összértéke meghaladja az éves GDP kétszeresét. Minthogy a gazdaságpolitika eredményének kizárólag a reálvagyon növekedése nevezhető (az árak emelkedése aligha az), a hivatkozott állítás értelemszerűen a reálvagyon olló záródására vonatkozhat. A reálvagyon becslésekor a folyó áras pénzügyi vagyon reálértékét a fogyasztói árindexszel, a lakásállomány reálértékét a lakásár-indexszel becsültük, mindent átszámítva 2014 évi árszintre. Minthogy 10 év alatt a lakásárak 3,5-szörösére nőttek, a fogyasztói árak viszont mindössze 68 százalékkal, a reálvagyon becslésekor nagyobb súllyal szerepelnek a pénzügyi eszközök.

Hegedűs Tamás állítása szerint a „középrétegek” 2017-től meginduló felzárkózása részben a lakásárak gyors emelkedésének tulajdonítható. Ahogy az előzőekben tárgyaltuk, a felzárkózás látszata a Covid járvány következménye. Az ábra azt szemlélteti, hogy ez a hatás az idősorban akkor is megjelenik, ha kiszűrjük a lakásár-változás hatását. A 4. ábra fő üzenete, hogy

reálértéken nézve a 2014. évi szintre visszarendeződött a vagyon megoszlása a háztatások rétegei között, nincs jele a felzárkózásnak.

A felső tized birtokolja a pénzügyi és nem-pénzügyi vagyon mintegy 58 százalékát, a 9. tized valamivel kevesebb, mint 15 százalékot. Az háztartások szegényebb fele összesen a reálvagyon 7,5 százalékával rendelkezik.

A lakás az egyetlen vagyontárgya a háztartások jelentős részének. Ilyenek a nyugdíjasok, a lakás értéke teszi az összvagyonuk mintegy 80 százalékát. Bár a lakásárak emelkedésével egyre „vagyonosabbá” válnak, jólétük ettől nem javul, hiszen hosszú évtizedek óta ugyanazt az ingatlant használják. Az 5. ábra azt illusztrálja, hogy a lakás, mint vagyontárgy értelmezésének módja (befektetés vagy használati eszköz) alapján érvelhetünk akár a nyugdíjas réteg anyagi felzárkózása, akár a leszakadása mellett is.

6. Zárszó

Az elmúlt években a hazai termelés és termelékenység stagnált, miközben nőttek az egyenlőtlenségek, így a közelmúlt gazdasági folyamatai aligha jellemezhetők az „inkluzív gazdasági növekedés” terminusával. Tény, hogy eközben nőtt a háztartási reáljövedelem, és a háztartási fogyasztás szintje is emelkedett.

Rövid távon persze lehetséges, hogy a termelés stagnálását a háztartási reáljövedelem jelentős bővülése kísérje, és keresleti oldalról a fogyasztás növekedése tartsa fenn a termelés szintjét, miközben a beruházásosok folyamatosan csökkennek – ez történik 2022-23 óta. De vajon mit kellene tenni azért, hogy ezek az együttesen nyilvánvalóan fenntarthatatlan folyamatok úgy korrigálódjanak, hogy közben ne nőjenek tovább, hanem csökkenjenek a jövedelmi egyenlőtlenségek? Ez a valódi kérdés, ezzel lenne érdemes foglalkozni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ