A nemzetközi hitelminősítő hétfő késő este megjelent döntésével leminősítette Budapest város alaphitelminősítését (BCA) a baa3-ról ba1-re, a hosszú távú kibocsátói minősítéseket (külföldi és belföldi) pedig Baa3-ról Ba1-re. További leminősítést kilátásba helyező felülvizsgálatot is tart a hitelminősítő. Karácsony Gergely főpolgármester azonnal közleményben reagált a hitelminősítő lépésére.

A lépés a Budapest likviditási helyzetének nyilvánosságra hozatalát követi, amely aggodalmakra adott okot a város azon képességével kapcsolatban, hogy 2025. december 31-ig visszafizesse az összes kötelezettségét. Véleményünk szerint a rendes átutalások időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanság, valamint a váratlan cash flow-hiányok elnyelésére szolgáló nagyon gyenge likviditás jelentősen növeli a város rövid távú hitelkockázatát - fogalmazott a hitelminősítő.

A felülvizsgálat során értékelni fogjuk (i) a város finanszírozási képességét és a folyószámlahitel időben történő visszafizetésének igazolását, valamint (ii) a város kincstárgazdálkodását és a működés irányítására való képességét a központi kormánnyal folytatott folyamatban lévő intézményi vita miatti bizonytalan működési környezetben - írták a közleményükben.

A Moody's értékelése szerint

megnövekedett a fizetésképtelenségi kockázat

a likviditási aggályok miatt.

A megnövekedett kockázatok a központi kormányzat által a város által már tervezett átutalások kifizetésének váratlan késedelméből erednek - fogalmaztak a hitelminősítő szakemberei.

Tudomásunk szerint a város és a központi kormányzat közötti feszült kapcsolatok közepette a tömegközlekedésre szánt rendes átutalások (12 milliárd forint) ütemezése is érintett. Emellett továbbra is viták folynak a központi kormányzatnak járó szolidaritási adó befizetéseivel kapcsolatban. Bár Budapest jelezte, hogy további likviditási forrásokat fog biztosítani kötelezettségeinek teljesítéséhez, még akkor is, ha a rendes átutalásokat nem kapja meg, a további források biztosításának módjáról nem kaptunk részleteket - értékelte a helyzetet a Moody's.

A leminősítés elsősorban Budapest gyenge cash-flow menedzsmentjét tükrözi, emellett a kormánnyal való rossz kapcsolat is tükröződik benne - emeli ki a Moody's közleménye. Szerintük ezek a hatások nagyon alacsony likviditást és a költségvetés kiszámíthatatlanságát okozzák. Kiemelik, hogy a főváros likviditási rátája 2024 végén a működési bevételek 2,9%-át tette ki, becsléseik szerint ez jelenleg mindössze 1,5%.

A hitelminősítő kiemeli, hogy a minősítés újra javulhat, ha Budapest képes lesz fizetni kötelezettségeit az év végén, illetve javítani tudja a likviditási helyzetét. Ezzel szemben amennyiben a főváros képtelen lesz visszafizetni folyószámlahitelét az év végén, akkor az

több fokozatú leminősítést válthat ki.

Kiemelik, hogy a folyószámlahitel visszafizetése esetén is jöhet még leminősítés, amennyiben tovább romlik a főváros és a kormány viszonya, ami veszélyezteti Budapest likviditási helyzetét.

Mit mond a főpolgármester?

Karácsony Gergely azt hangoztatta, hogy a leminősítés a kormány lépéseivel függ össze, amivel ellehetetleníti a város pénzügyeit.

A leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti észszerű pénzügyi megállapodásra számítottak, ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult. Megállapodás helyett folytatta Budapest számlájának megcsapolását, és a törvényben rögzített kötelezettségeit sem teljesítette a főváros felé mind a mai napig. A Moody’s döntése ennek a kormányzati hozzáállásnak a következménye - írta a főpolgármester.

Karácsony Gergely értékelése szerint a leminősítésnek három oka van:

a kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól;

a második ok, hogy a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő;

harmadik: Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.

A főpolgármester előrevetíti, hogy Budapest leminősítését az ország leminősítése követhet. "Aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja" - írta.

