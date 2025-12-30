A lépés a Budapest likviditási helyzetének nyilvánosságra hozatalát követi, amely aggodalmakra adott okot a város azon képességével kapcsolatban, hogy 2025. december 31-ig visszafizesse az összes kötelezettségét. Véleményünk szerint a rendes átutalások időzítésével és beérkezésével kapcsolatos bizonytalanság, valamint a váratlan cash flow-hiányok elnyelésére szolgáló nagyon gyenge likviditás jelentősen növeli a város rövid távú hitelkockázatát - fogalmazott a hitelminősítő.
A felülvizsgálat során értékelni fogjuk (i) a város finanszírozási képességét és a folyószámlahitel időben történő visszafizetésének igazolását, valamint (ii) a város kincstárgazdálkodását és a működés irányítására való képességét a központi kormánnyal folytatott folyamatban lévő intézményi vita miatti bizonytalan működési környezetben - írták a közleményükben.
A Moody's értékelése szerint
megnövekedett a fizetésképtelenségi kockázat
a likviditási aggályok miatt.
A megnövekedett kockázatok a központi kormányzat által a város által már tervezett átutalások kifizetésének váratlan késedelméből erednek - fogalmaztak a hitelminősítő szakemberei.
Tudomásunk szerint a város és a központi kormányzat közötti feszült kapcsolatok közepette a tömegközlekedésre szánt rendes átutalások (12 milliárd forint) ütemezése is érintett. Emellett továbbra is viták folynak a központi kormányzatnak járó szolidaritási adó befizetéseivel kapcsolatban. Bár Budapest jelezte, hogy további likviditási forrásokat fog biztosítani kötelezettségeinek teljesítéséhez, még akkor is, ha a rendes átutalásokat nem kapja meg, a további források biztosításának módjáról nem kaptunk részleteket - értékelte a helyzetet a Moody's.
A leminősítés elsősorban Budapest gyenge cash-flow menedzsmentjét tükrözi, emellett a kormánnyal való rossz kapcsolat is tükröződik benne - emeli ki a Moody's közleménye. Szerintük ezek a hatások nagyon alacsony likviditást és a költségvetés kiszámíthatatlanságát okozzák. Kiemelik, hogy a főváros likviditási rátája 2024 végén a működési bevételek 2,9%-át tette ki, becsléseik szerint ez jelenleg mindössze 1,5%.
A hitelminősítő kiemeli, hogy a minősítés újra javulhat, ha Budapest képes lesz fizetni kötelezettségeit az év végén, illetve javítani tudja a likviditási helyzetét. Ezzel szemben amennyiben a főváros képtelen lesz visszafizetni folyószámlahitelét az év végén, akkor az
több fokozatú leminősítést válthat ki.
Kiemelik, hogy a folyószámlahitel visszafizetése esetén is jöhet még leminősítés, amennyiben tovább romlik a főváros és a kormány viszonya, ami veszélyezteti Budapest likviditási helyzetét.
Mit mond a főpolgármester?
Karácsony Gergely azt hangoztatta, hogy a leminősítés a kormány lépéseivel függ össze, amivel ellehetetleníti a város pénzügyeit.
A leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti észszerű pénzügyi megállapodásra számítottak, ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult. Megállapodás helyett folytatta Budapest számlájának megcsapolását, és a törvényben rögzített kötelezettségeit sem teljesítette a főváros felé mind a mai napig. A Moody’s döntése ennek a kormányzati hozzáállásnak a következménye - írta a főpolgármester.
Karácsony Gergely értékelése szerint a leminősítésnek három oka van:
- a kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól;
- a második ok, hogy a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő;
- harmadik: Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.
A főpolgármester előrevetíti, hogy Budapest leminősítését az ország leminősítése követhet. "Aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja" - írta.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Bóvliba vágta Budapest hitelminősítését a Moody's
Megnövekedett a főváros fizetésképtelenségi kockázata.
A gazdaság stagnál, az egyenlőtlenségek pedig nőnek
Viszontválasz a Századvég vezető makrogazdasági elemzőjének írására.
A dotkom után AI lufi is kipukkan? - Jöhet a kijózanodás a tőzsdéken
Lufi vagy forradalom? Mit áraztak be túl korán az AI-részvények?
Lázár bejelentette: a sok huzavona után holnap megnyílik Magyarország legújabb autópályaszakasza
"Rázós volt az út, de megérkeztünk".
Új adókedvezményt kapnak az áramelosztók - az állam ezeket a feltételeket várja el cserébe
Mutatjuk a részleteket.
Ritka időjárási jelenség söpör végig Európán, Magyarországra is figyelmeztetést adtak ki
Nem ússzuk meg szárazon.
Lezajlott a telefonhívás: a jelentések szerint Trump megdöbbent azon, amit Putyin mondott neki
Szóba került a dróntámadás is.
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Maróti Ádám, a HOLD portfóliókezelője szerint az év sztorija, hogy a hosszú évekig tartó ingatlanbűvöletnek idén talán vége lett, így a következő években nehéz lesz... The post Az év v
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba. De - ahogy azt Szőcs Gábor portfóliókezelő írja - az... The post Egy nagy visszatértő meg
Éves teljesítmény kiszámítása
Akkurátusan vezetem, hogy mit csinálok a tőzsdén (van egy trading_log nevű óriási táblázatom, historikus adatokkal, képletezett lapokkal), és az adatokat időnként megpróbálom feldolgozni. Ez
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
A tapogatózások ideje lejárt: most már tényleg a béke a cél?
Mit hozhat 2026 az orosz-ukrán háborúban?