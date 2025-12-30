Itt a hidegfront, akár 2 centi hó is eshet ma

Szeles napunk lesz ma is, az ország legnagyobb részén megerősödik az északnyugati szél, amely még este, éjjel is élénk, erős marad - figyelmeztet a szervezet.

A nap első felében hidegfront szakadozott felhőzete lesz felettünk, ebből helyenként előfordulhat hózápor (lepel, azaz 1-2 cm),

délután már döntően napos idő valószínű, és ekkor már csapadékra is kicsi az esély.

A csúcshőmérséklet 0 és +5 fok között alakul, de ilyen szélben a hőérzet ennél lényegesen alacsonyabb lesz. Például +2 fokban 45-55 km/h-s széllökések esetén a hőérzet -6, -7 fok körüli.

