Megint kisiklott egy vonat, ezúttal a Déli pályaudvarnál

A hírportálhoz kedden reggel 7 óra 40 perckor érkezett olvasói bejelentés egy mozdony kisiklásáról a főváros Déli pályaudvaráról. Kérdésre válaszolva a MÁV közölte, hogy a baleset a pályaudvar tárolóvágányain történt, ahol egy mozdony tolatás közben, műszaki meghibásodás miatt futott le a sínekről.

A szerelvény a baleset pillanatában alacsony sebességgel közlekedett, utasokat nem szállított, és személyi sérülés nem történt.

A MÁV tájékoztatása alapján az eset az utasforgalomtól elzárt, üzemi területen következett be, így a pályaudvar vonatforgalmát nem érintette. A műszaki mentés a tárolóvágányokon, a menetrend szerinti közlekedés zavarása nélkül zajlik, a kisiklott mozdony visszaemeléséig dízel tolatómozdony segíti a kocsik rendezését.

Az idei évben több hasonló baleset is történt a magyar vasúthálózaton. Augusztusban a Keleti pályaudvar közelében siklott ki egy InterCity, ahol csak a mellette haladó vonat mozdonyvezetőjének lélekjelenlétével, vészfékezéssel sikerült elkerülni az ütközést. Szeptemberben a váci vasútvonalon történt kisiklás során két utas könnyebb sérüléseket szenvedett.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 12. 30. Figyelmet kér a MÁV: így közlekednek Szilveszter éjjelén a vonatok és a buszok

Címlapkép forrása: Portfolio