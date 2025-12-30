Súlyos válság árnyékolja be Bulgária évtizedes sikerét

Az euró bevezetése közel két évtizedes integrációs folyamat betetőzése: Bulgária 2007-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, az idén pedig végre a schengeni övezetbe is bekerült. A korrupció, a nepotizmus és a politikai instabilitás miatti elkeseredettség azonban rányomja a bélyegét az eseményre.
Novemberben a kormány adó- és költségvetési tervei ellen indult tiltakozások több mint egy évtizede nem látott tömeges megmozdulássá váltak.
December közepére a miniszterelnök lemondott, és a pártvezetők szerint öt éven belül sor kerülhet a nyolcadik parlamenti választásra.
Egy Alpha Research-felmérés szerint a bolgárok mintegy 40 százaléka egy teljesen új párt köré szerveződő kormányt szeretne. Rumen Radev elnök akár egy ilyen párt élére is állhatna, bár egyelőre nem árulta el szándékait. Ő az ország legnépszerűbb politikusa, de a kutatás szerint még így is csak e választói csoport nagyjából felét tudná megszólítani.
Az Európai Unió többször bírálta Bulgáriát a jogállamiság terén tapasztalható hiányosságok és a magas rangú tisztviselők korrupciós ügyeinek lassú kivizsgálása miatt. A Transparency International korrupciós indexén Bulgária az uniós tagállamok között csak Magyarországot előzi meg. Brüsszel a helyreállítási alapból járó források egy részét is visszatartotta, mivel az ország nem teljesítette a korrupcióellenes bizottságra és a legfőbb ügyész fokozott ellenőrzésére vonatkozó reformkövetelményeket.
Az Európai Bizottság közölte, hogy a politikai fejlemények nem befolyásolják az euró bulgáriai bevezetésének menetrendjét.
Az Európai Központi Bank frankfurti székházát díszkivilágítással ünneplik az alkalomból: Horvátország után Bulgária a legújabb tag, így az euróövezet már 21 országot számlál.
A közvélemény-kutatások szerint a bolgárok megosztottak az euró bevezetésének kérdésében. Sokan tartanak az infláció felgyorsulásától, felidézve az 1990-es évek pénzügyi válságának emlékét. Az oroszbarát Rumen Radev elnök és a Moszkvához húzó nacionalista Feltámadás párt népszavazást szorgalmazott az átállásról. A kormány december 29-én bejelentette, hogy szankciókkal sújtják azokat a kereskedőket, akik indokolatlan áremeléseket hajtanak végre.
Bulgária gazdasági mutatói ugyanakkor erősek. A bruttó hazai termék az uniós csatlakozás óta nagyjából a négyszeresére, mintegy 110 milliárd dollárra nőtt, az államadósság pedig a GDP 30 százaléka alatt marad, ami az egyik legalacsonyabb arány az unióban. A bérek gyorsabban emelkednek, mint bárhol máshol a 27 tagállam között.
Az ország mégis csak lassan zárkózik fel.
Az egy főre jutó GDP továbbra is a legalacsonyabb az EU-ban, az uniós átlag mintegy 66 százalékán áll, szemben a szomszédos Románia 77 százalékával. Bulgáriában ráadásul messze a legnagyobb a jövedelmi egyenlőtlenség az unióban, és ez 2007 óta alig változott. Az átlagbér Szófiában nagyjából a kétszerese annak, amit az ország északkeleti részén – az EU legszegényebb régiójában – keresnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
