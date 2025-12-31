  • Megjelenítés
Orbán Viktor: az Európán kívüli piacok felé kell fordulnia Magyarországnak
Orbán Viktor: az Európán kívüli piacok felé kell fordulnia Magyarországnak

Évekig el fog még tartani, mire a magyar termékek nagy részét nem Európában értékesítjük, de ezt a munkát el kell végezni - mondta szerdán a közmédiának adott interjúban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ezért is lenne kulcsfontosságú az orosz-ukrán háború lezárása és a szankciók feloldása, mivel így az orosz piac ismét megnyílhatna a magyar termékek előtt.
Béke, béke, béke

Egyelőre a Fidesznek és a KDNP-nek egységes vezetése van, ez Magyarország nagy versenyelőnye. Nem a személyi kérdések a fontosak, hanem az, hogy Magyarországnak olyan kormánya legyen, mely gyorsan, határozottan tud dönteni és ehhez megtalálja a megfelelő embereket - mondja saját politikai jövője kapcsán Orbán Viktor.

Béke, béke, béke

- zárta a beszélgetést a miniszterelnök azzal, mit kívánna 2026-ra.

Nem kilépni akarunk a szövetségi rendszerből

Mi a nyugati szövetségi rendszer részei akarunk maradni, de azt szeretnénk, ha ez a szövetségi rendszer a józan ész alapján hozza meg a döntéseit - mondja Orbán. Kiemeli, hogy nem kilépni akarunk, hanem megváltoztatni ezeknek a szövetségi rendszereket, "elfoglalni Brüsszelt", többségbe kerülni.

Európán kívülre kell fordulni

A magyar gazdaság teljesítménye tekintélyes részben arra épül, hogy piacképes termékeket állítunk elő, amit aztán külföldön eladunk. Ha csak a 9-10 millió magyar fogyasztási szükségleteire termelnénk, akkor sokkal rosszabb helyzetben lennénk, ezért fontos, hogy a megtermelt értékeket el tudjuk adni.

Mivel Németország hadigazdaságra állt át, ezért fontos megvizsgálni, hol tudjuk ezeket a magyar termékeket értékesíteni.

El fog tartani jó pár évig, amíg a magyar termékek jó részét nem az európai piacon adjuk el, de ezt a munkát folytatni kell

- hangsúlyozza a kormányfő. Szerinte ebben a folyamatban kulcsfontosságú lenne a háború lezárása és az orosz piac kinyitása, ahol a magyar termékeket értékesíteni tudnánk, illetve energiát nagyobb mennyiségben lehetne beszerezni.

Békegazdaság vagy hadigazdaság?

Azt kellett kitalálnunk, milyen a békegazdaság, miközben Európában mindenki háborús gazdaságot épít.

Magyarország úgy döntött, hogy a békegazdaság útvonalán halad miután mindent újraszámoltunk, ebből következnek a bejelentett intézkedések

- mondta Orbán. Szerinte ennek a megalkotása elvitt jó 6-7 hónapot, de mostanra ezek az intézkedések elindultak, életbe léptek.

2026 a háborús döntés éve lesz

2026 a háborús döntés éve lesz, hogy kimaradunk vagy nem

- folytatja Orbán.

A közmédiának ad interjút Orbán Viktor

A közmédia riportere kérdezi a miniszterelnököt, az időkeret pedig "szigorúan 30 perc" - hangzik el az interjú elején. Orbán Viktor szerint fontos, vízválasztó év volt 2025, hiszen Donald Trump megnyerte a választást és lehetett ahhoz reményeket fűzni, hogy véget vet az orosz-ukrán háborúnak.

Mi is erre építettük a terveinket, hogy a magyar gazdaság a háborús blokkolás után lendületet vesz, de nem ez történt

- mondja.

Szerinte vízválasztó a jelenlegi helyzet, mivel még nem láttunk olyat, hogy az amerikai és európai politikusok egy kérdésben látványosan ellentétes álláspontot képviseljenek. A kormányfő szerint arról kellett döntenünk, hogy mi melyik oldal mellé állunk, kimaradunk-e a háborúból.

Hamarosan élőben szólal meg Orbán Viktor

Váratlanul jelentette be szerdán Orbán Viktor, hogy 13 órától élőben ad interjút, melyet a kormányfő Facebook-oldalán is lehet követni. Azt már néhány napja közölték, hogy január 5-én jön a miniszterelnök hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatója, azonban a mostani interjúról korábban nem volt szó.

Egyelőre azt sem tudjuk, ki kérdezi majd Orbán Viktort, illetve mik lesznek a témák, de a Portfolio a gazdaságilag releváns bejelentésekről, megszólalásokról folyamatosan tudósít.

