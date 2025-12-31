Orbán Viktor: az Európán kívüli piacok felé kell fordulnia Magyarországnak

A magyar gazdaság teljesítménye tekintélyes részben arra épül, hogy piacképes termékeket állítunk elő, amit aztán külföldön eladunk. Ha csak a 9-10 millió magyar fogyasztási szükségleteire termelnénk, akkor sokkal rosszabb helyzetben lennénk, ezért fontos, hogy a megtermelt értékeket el tudjuk adni.

Mivel Németország hadigazdaságra állt át, ezért fontos megvizsgálni, hol tudjuk ezeket a magyar termékeket értékesíteni.

El fog tartani jó pár évig, amíg a magyar termékek jó részét nem az európai piacon adjuk el, de ezt a munkát folytatni kell

- hangsúlyozza a kormányfő. Szerinte ebben a folyamatban kulcsfontosságú lenne a háború lezárása és az orosz piac kinyitása, ahol a magyar termékeket értékesíteni tudnánk, illetve energiát nagyobb mennyiségben lehetne beszerezni.