Váratlanul megszólal még az idén Orbán Viktor
Kora délután évzáró interjút ad élőben Orbán Viktor miniszterelnök – derül ki a kormányfő Facebook-oldaláról. A beszélgetésről további részletek egyelőre nem derültek ki, de a jelek szerint a jövő hétfőre beharangozott nemzetközi sajtótájékoztató előtt még 2025-ben is megszólal a kormányfő.

Vélhetően egyfajta évösszegző interjút ad majd Orbán Viktor szerda délután egy órától, vagyis a 2025-ös év eredményeit foglalhatja össze, illetve szóba kerülhetnek a 2026-os kilátások. A miniszterelnök posztjából az nem derül ki, milyen hosszú lesz az interjú, ki készíti, illetve milyen témák kerülnek szóba.

A gazdaságilag releváns témákról és esetleges bejelentésekről a Portfolio délután beszámol majd.

