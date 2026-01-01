Elárulta a német kancellár, mik lesznek 2026 legnagyobb kihívásai

Európának határozottabban kell kiállnia saját érdekeiért, hogy 2026-ban is megőrizhesse békéjét és jólétét – jelentette ki újévi beszédében Friedrich Merz német kancellár, aki az orosz agressziót, a világgazdasági protekcionizmust és az Egyesült Államokkal való kapcsolat átalakulását nevezte meg a következő év fő kihívásaiként.

A májusban hivatalba lépett Merz azóta az Ukrajna melletti európai támogatás egyik fő szószólójává vált. Berlin 2023 óta jelentősen növelte védelmi kiadásait, jelezve, hogy Németország kész nagyobb felelősséget vállalni Európa biztonságáért.

A kancellár nem kertelt:

az Európa küszöbén dúló háborút a kontinens szabadságára és biztonságára leselkedő közvetlen fenyegetésnek nevezte.

Szavai szerint egyre világosabb, hogy Oroszország támadása egy egész Európa ellen irányuló terv része. Hozzátette, hogy Németország nap mint nap szabotázsakciókkal, kémkedéssel és kibertámadásokkal szembesül.

Merz további kihívásként említette a világgazdasági protekcionizmus erősödését, valamint azt, hogy Európa importált nyersanyagoktól való függőségét egyre inkább politikai nyomásgyakorlás eszközeként használják.

Az exportorientált német gazdaság nehéz helyzetben van: miközben csökkenteni próbálja Kínától való függőségét, egyszerre kell szembenéznie a globális kereskedelmi feszültségekkel és Donald Trump amerikai elnök vámpolitikájának következményeivel. Európa legnagyobb gazdaságát emellett a közgazdászok szerint hosszú évek óta tartó reformhiány és elégtelen beruházások terhelik, így a kétéves visszaesés után az idén is csak mérsékelt növekedés várható.

A kancellár kitért az Egyesült Államokkal való kapcsolatra is, amely Trump 2025. januári visszatérése óta jóval nehezebbé vált. Mint mondta, ez azt jelenti, hogy az európaiaknak sokkal határozottabban, önállóbban kell megvédeniük érdekeiket – ugyanakkor nem a félelemnek, hanem a magabiztosságnak kell vezérelnie őket.

Ez döntő év lehet országunk és Európa számára. Olyan év, amelyben Németország és Európa új erőre kapva visszakapcsolódhat az évtizedes békéhez, szabadsághoz és jóléthez

– zárta beszédét a kancellár.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU