Kiderültek a kormány tervei egészen 2029-ig

Szerdán került fel a kormány honlapjára a 2025-2029-es makrogazdasági és költségvetési előrejelzés, mely a következő négy év legfontosabb kormányzati prognózisait tartalmazza. Eszerint
a tavalyi 0,5%-os gazdasági növekedés 2026-ban 3,1%-ra gyorsul, majd a következő években is 3 százalék körül alakul.
A kormány várakozása szerint a háztartások fogyasztása 4 százalékkal növekedhet 2026-ban, majd a választási évet követően 2,8-2,9%-ra lassul a bővülési ütem. A beruházások az elmúlt évek meredek visszaesése után az idén 3 százalék körüli növekedést mutathatnak, majd ez 4 százalék fölé gyorsulhat.
A bruttó nominális átlagkereset majdnem 10 százalékkal növekedhet a kormány várakozásai szerint, a nettó béremelkedési ütem pedig még ennél is nagyobb lehet. Érdekesség, hogy az elmúlt évek visszafogott, fél százalék körüli bővülése után
azzal számolnak, hogy a termelékenység hirtelen évi 3 százalék feletti ütemben kezd növekedni.
Az infláció a tavalyi átlagosan 4,5%-ról 2026-ban 3,6 százalékra szelídülhet, majd 2028-ra érheti el a 3 százalékot a dokumentum szerint.
A költségvetés bevételeit tekintve a kormány meglepő módon csökkenéssel számol, a bevételi főösszeg csak 2028-ban haladhatja meg először a 2025-re tervezett összeget a jelenlegi várakozások szerint. A kiadási főösszeg azonban ennél is nagyobb mértékben csökkenhet, és csak 2029-ben lehet nominálisan magasabb, mint a tavalyi terv.
A kamatkiadások terén 2026-ban számít egy jelentős csökkenésre a kormány közel 4200 milliárd forintról 3440 milliárdra, utána viszont azt várják, hogy a 3500 milliárd körüli szinten befagynak ezek a kiadások.
A fenti környezetben a költségvetés uniós módszertan szerinti (ESA) egyenlege a GDP 5%-ának megfelelő hiányt mutathat 2025-ben és 2026-ban is, majd jövőre 4%-ra csökkenhet a deficit, 2028-29-ben pedig elérheti a bűvös 3%-ot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Így adózunk 2026-ban
Az RSM elemzése.
2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin
Móró Tamással elemeztük az előttünk álló tőkepiaci évet.
Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet
Remélik, hogy az egész ügy véletlenül történt.
Ezek voltak a világ leggyorsabb országai 2025-ben
Itt az idei növekedési toplista.
Elszabadult a pokol Iránban: már lövések dördültek az utcákon, tömegek tüntetnek a rezsim ellen
Az év végére eszkalálódott a helyzet.
Jön a havazás Budapesten - Figyelmeztetést adott ki a főváros
Autósok, óvatosan!
Szép csendben hatalmas kokainbirodalom épülhetett fel az uniós válságok árnyékában
A folyamatos kríziskezelés miatt gyanútlanul terjeszthették ki hátországukat a messziről jött drogbandák.
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Jézus Krisztus hozta el az ötszöröző hozamot
Számomra az év legcukibb - egyben a legfontosabb lényegtelen (vagy a leglényegtelenebb fontos?) sztorija - az volt, hogy egy elsőre végtelenül hülyének tűnő fogadás végül... The post Jézus K
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
BNPL, vagyis vásárolj most, fizess később - mit kell tudni róla?
A BNPL, vagyis "buy now, pay later" (vásárolj most, fizess később) egy új, egyre népszerűbb fizetési forma, mely lehetővé teszi, hogy azonnal megkapjuk a kívánt terméket vagy szolgáltatást
Az év legjobb posztjai - 2025
Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.