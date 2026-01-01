  • Megjelenítés
Kiderültek a kormány tervei egészen 2029-ig
Gazdaság

Kiderültek a kormány tervei egészen 2029-ig

Portfolio
A 2025-ös 0,5 százalékról idén 3,1%-ra gyorsulhat a gazdasági növekedés üteme, majd a következő években is 3 százalék körül maradhat az éves bővülés 2029-ig – derül ki a kormány honlapjára feltöltött friss makrogazdasági és költségvetési előrejelzésből. A dokumentumból részletesen kiderül, milyen gazdasági környezetre számít a kormány a következő években.

Szerdán került fel a kormány honlapjára a 2025-2029-es makrogazdasági és költségvetési előrejelzés, mely a következő négy év legfontosabb kormányzati prognózisait tartalmazza. Eszerint

a tavalyi 0,5%-os gazdasági növekedés 2026-ban 3,1%-ra gyorsul, majd a következő években is 3 százalék körül alakul.

A kormány várakozása szerint a háztartások fogyasztása 4 százalékkal növekedhet 2026-ban, majd a választási évet követően 2,8-2,9%-ra lassul a bővülési ütem. A beruházások az elmúlt évek meredek visszaesése után az idén 3 százalék körüli növekedést mutathatnak, majd ez 4 százalék fölé gyorsulhat.

A bruttó nominális átlagkereset majdnem 10 százalékkal növekedhet a kormány várakozásai szerint, a nettó béremelkedési ütem pedig még ennél is nagyobb lehet. Érdekesség, hogy az elmúlt évek visszafogott, fél százalék körüli bővülése után

Még több Gazdaság

Váratlanul elhalasztott egy vámemelést Donald Trump

Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést

Így adózunk 2026-ban

azzal számolnak, hogy a termelékenység hirtelen évi 3 százalék feletti ütemben kezd növekedni.

ngm0101egy

Az infláció a tavalyi átlagosan 4,5%-ról 2026-ban 3,6 százalékra szelídülhet, majd 2028-ra érheti el a 3 százalékot a dokumentum szerint.

A költségvetés bevételeit tekintve a kormány meglepő módon csökkenéssel számol, a bevételi főösszeg csak 2028-ban haladhatja meg először a 2025-re tervezett összeget a jelenlegi várakozások szerint. A kiadási főösszeg azonban ennél is nagyobb mértékben csökkenhet, és csak 2029-ben lehet nominálisan magasabb, mint a tavalyi terv.

A kamatkiadások terén 2026-ban számít egy jelentős csökkenésre a kormány közel 4200 milliárd forintról 3440 milliárdra, utána viszont azt várják, hogy a 3500 milliárd körüli szinten befagynak ezek a kiadások.

A fenti környezetben a költségvetés uniós módszertan szerinti (ESA) egyenlege a GDP 5%-ának megfelelő hiányt mutathat 2025-ben és 2026-ban is, majd jövőre 4%-ra csökkenhet a deficit, 2028-29-ben pedig elérheti a bűvös 3%-ot.

ngm0101kettő

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Így adózunk 2026-ban
2026 legnagyobb kérdése: mibe kell befektetnünk, ha nyerni akarunk az AI-ralin
Lecsap a tél: itt a friss előrejelzés az újévi havazásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility