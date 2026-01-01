Kiderültek a kormány tervei egészen 2029-ig

A 2025-ös 0,5 százalékról idén 3,1%-ra gyorsulhat a gazdasági növekedés üteme, majd a következő években is 3 százalék körül maradhat az éves bővülés 2029-ig – derül ki a kormány honlapjára feltöltött friss makrogazdasági és költségvetési előrejelzésből. A dokumentumból részletesen kiderül, milyen gazdasági környezetre számít a kormány a következő években.

Szerdán került fel a kormány honlapjára a 2025-2029-es makrogazdasági és költségvetési előrejelzés, mely a következő négy év legfontosabb kormányzati prognózisait tartalmazza. Eszerint

a tavalyi 0,5%-os gazdasági növekedés 2026-ban 3,1%-ra gyorsul, majd a következő években is 3 százalék körül alakul.

A kormány várakozása szerint a háztartások fogyasztása 4 százalékkal növekedhet 2026-ban, majd a választási évet követően 2,8-2,9%-ra lassul a bővülési ütem. A beruházások az elmúlt évek meredek visszaesése után az idén 3 százalék körüli növekedést mutathatnak, majd ez 4 százalék fölé gyorsulhat.

A bruttó nominális átlagkereset majdnem 10 százalékkal növekedhet a kormány várakozásai szerint, a nettó béremelkedési ütem pedig még ennél is nagyobb lehet. Érdekesség, hogy az elmúlt évek visszafogott, fél százalék körüli bővülése után

azzal számolnak, hogy a termelékenység hirtelen évi 3 százalék feletti ütemben kezd növekedni.

Az infláció a tavalyi átlagosan 4,5%-ról 2026-ban 3,6 százalékra szelídülhet, majd 2028-ra érheti el a 3 százalékot a dokumentum szerint.

A költségvetés bevételeit tekintve a kormány meglepő módon csökkenéssel számol, a bevételi főösszeg csak 2028-ban haladhatja meg először a 2025-re tervezett összeget a jelenlegi várakozások szerint. A kiadási főösszeg azonban ennél is nagyobb mértékben csökkenhet, és csak 2029-ben lehet nominálisan magasabb, mint a tavalyi terv.

A kamatkiadások terén 2026-ban számít egy jelentős csökkenésre a kormány közel 4200 milliárd forintról 3440 milliárdra, utána viszont azt várják, hogy a 3500 milliárd körüli szinten befagynak ezek a kiadások.

A fenti környezetben a költségvetés uniós módszertan szerinti (ESA) egyenlege a GDP 5%-ának megfelelő hiányt mutathat 2025-ben és 2026-ban is, majd jövőre 4%-ra csökkenhet a deficit, 2028-29-ben pedig elérheti a bűvös 3%-ot.

