Újabb havazás jöhet Magyarországon, péntektől lehűlés kezdődik
Újabb havazás jöhet Magyarországon, péntektől lehűlés kezdődik

MTI
Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfelé lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődik, a csúcsértékek vasárnap már csak mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken tovább vastagszik a felhőtakaró, és elsősorban az ország déli, délkeleti felén várható

zömmel eső, zápor, azonban délutántól a csapadéksáv dél felé tolódásával növekszik a havas esőbe, havazásba váltás esélye.

Mindeközben az északnyugati, északi országrészben vékonyabbá válhat a felhőzet, több-kevesebb szűrt napsütés is lehet, ugyanakkor késő estétől már északon is nő a vegyes csapadék esélye. A déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 8 fok között valószínű, de az északi határ menti részeken ennél pár fokkal hidegebb maradhat az idő.

Szombaton észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, Magyarország északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.

Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt.

Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között változik, de a szélvédett, kevésbé felhős északi helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és plusz 5 fok között alakul.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a csúcsérték mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

A címlapkép illusztráció.

