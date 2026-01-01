Újabb havazás jöhet Magyarországon, péntektől lehűlés kezdődik

Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfelé lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődik, a csúcsértékek vasárnap már csak mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken tovább vastagszik a felhőtakaró, és elsősorban az ország déli, délkeleti felén várható

zömmel eső, zápor, azonban délutántól a csapadéksáv dél felé tolódásával növekszik a havas esőbe, havazásba váltás esélye.

Mindeközben az északnyugati, északi országrészben vékonyabbá válhat a felhőzet, több-kevesebb szűrt napsütés is lehet, ugyanakkor késő estétől már északon is nő a vegyes csapadék esélye. A déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 8 fok között valószínű, de az északi határ menti részeken ennél pár fokkal hidegebb maradhat az idő.

Szombaton észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, Magyarország északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet.

Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt.

Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között változik, de a szélvédett, kevésbé felhős északi helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és plusz 5 fok között alakul.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a csúcsérték mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio