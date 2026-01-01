Váratlanul elhalasztott egy vámemelést Donald Trump

A Fehér Ház szerda este tette közzé az elnöki rendeletről szóló tájékoztatót, miközben Trump szilveszteri bulit tartott floridai birtokán.
A magasabb vámok
eredetileg csütörtökön léptek volna életbe, de most 2027. január 1-jére halasztották őket.
Egy szeptemberi rendelet értelmében a kárpitozott fabútorokra kivetett vám 25 százalékról 30 százalékra emelkedett volna, míg a konyhabútorok és a mosdószekrények esetében 25 százalékról 50 százalékra nőtt volna a teher. A szerdai rendelet ezt a lépést elhalasztotta, így egyelőre marad a jelenlegi, 25 százalékos vámtétel.
A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok továbbra is intenzív tárgyalásokat folytat kereskedelmi partnereivel a fatermékek behozatalához kapcsolódó kereskedelmi és nemzetbiztonsági kérdésekről. Ez arra utal, hogy a megbeszélések akár olyan megállapodásokhoz is vezethetnek, amelyek újabb halasztásokat eredményeznek.
