Váratlanul elhalasztott egy vámemelést Donald Trump

A Fehér Ház szerda este tette közzé az elnöki rendeletről szóló tájékoztatót, miközben Trump szilveszteri bulit tartott floridai birtokán.

A magasabb vámok

eredetileg csütörtökön léptek volna életbe, de most 2027. január 1-jére halasztották őket.

Egy szeptemberi rendelet értelmében a kárpitozott fabútorokra kivetett vám 25 százalékról 30 százalékra emelkedett volna, míg a konyhabútorok és a mosdószekrények esetében 25 százalékról 50 százalékra nőtt volna a teher. A szerdai rendelet ezt a lépést elhalasztotta, így egyelőre marad a jelenlegi, 25 százalékos vámtétel.

A Fehér Ház közlése szerint az Egyesült Államok továbbra is intenzív tárgyalásokat folytat kereskedelmi partnereivel a fatermékek behozatalához kapcsolódó kereskedelmi és nemzetbiztonsági kérdésekről. Ez arra utal, hogy a megbeszélések akár olyan megállapodásokhoz is vezethetnek, amelyek újabb halasztásokat eredményeznek.

