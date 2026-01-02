  • Megjelenítés
A francia BMI nőtt, az olasz csökkent

Portfolio
A francia feldolgozóipar decemberben három és fél éve nem látott ütemben bővült, elsősorban az erős exportnak köszönhetően – derül ki az S&P Global pénteken publikált felméréséből. Ezzel szemben Olaszországban decemberben visszaesett a feldolgozóipar teljesítménye.

A francia feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (PMI) decemberben 50,7 pontra emelkedett a novemberi 47,8 pontról, ezzel átlépte az 50 pontos küszöböt, amely elválasztja egymástól a bővülést és a visszaesést. A mutató ezzel véget vetett a három hónapja tartó zsugorodásnak, és 2022 júniusa óta a legmagasabb szintjét érte el.

Az S&P Global szerint az exportrendelések közel négyéves csúcsra ugrottak, amihez jelentősen hozzájárult a repülőgépipar. A Safran francia repülőgépipari csoport már novemberben jelezte, hogy indiai bevételeinek megháromszorozódására számít.

Jonas Feldhusen, a Hamburg Commercial Bank közgazdásza ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a tartós politikai instabilitás és az ebből fakadó bizonytalanság továbbra is komoly kockázatot jelent a kilátások szempontjából.

Olaszország

Ezzel szemben Olaszországban decemberben visszaesett a feldolgozóipar teljesítménye. Az olasz PMI 47,9 pontra süllyedt a novemberi 50,6 pontról, ami március óta a leggyengébb érték. A gyengülést elsősorban a termelés és az új rendelések csökkenése okozta, mindkét mutató kilenc hónapos mélypontra esett.

Az olasz feldolgozóipar 2023 eleje óta küszködik. Giorgia Meloni kormánya a tavalyi, mintegy 0,5 százalékos becsült növekedés után idénre 0,7 százalékos gazdasági bővülést vár.

Forrás: Reuters

