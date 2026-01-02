Azonosították a svájci tűzvész egyik áldozatát

Azonosították a svájci Crans-Montanában bekövetkezett szilveszteri tűzvész első olasz áldozatát: a Dubajban élő, mindössze 16 éves Emanuele Galeppini tehetséges golfozó volt, aki az olasz válogatottban is szerepelt.

Az Olasz Golf Szövetség közleményben tudatta, hogy megrendülten gyászolja Emanuele Galeppinit. A fiatal sportolót olyan tehetséges játékosként jellemezték, aki szenvedéllyel élt, és igazi értékeket képviselt.

A svájci hatóságok tájékoztatása szerint a tűzben mintegy negyvenen vesztették életüket, a sérültek száma pedig meghaladja a százat. Figyelmeztettek arra is, hogy az áldozatok azonosítása és a végleges halálos áldozatszám megállapítása

hosszabb időt vesz igénybe, mivel a holttestek jelentős része súlyosan megégett.

Svájcba akkreditált olasz nagykövete korábban arról számolt be, hogy hat olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további tizenhármat pedig kórházban ápolnak.

Galeppini családjával érkezett a síparadicsomba. Olasz sajtóértesülések szerint a fiú két barátjával látogatott el a Constellation bárba, ahonnan a társainak sikerült elmenekülniük a lángok elől. Őket a közeli kórházakba szállították.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 Valais Cantonal Police via Getty Images