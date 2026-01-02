  • Megjelenítés
Azonosították a svájci tűzvész egyik áldozatát
Gazdaság

Azonosították a svájci tűzvész egyik áldozatát

Portfolio
Azonosították a svájci Crans-Montanában bekövetkezett szilveszteri tűzvész első olasz áldozatát: a Dubajban élő, mindössze 16 éves Emanuele Galeppini tehetséges golfozó volt, aki az olasz válogatottban is szerepelt.

Az Olasz Golf Szövetség közleményben tudatta, hogy megrendülten gyászolja Emanuele Galeppinit. A fiatal sportolót olyan tehetséges játékosként jellemezték, aki szenvedéllyel élt, és igazi értékeket képviselt.

A svájci hatóságok tájékoztatása szerint a tűzben mintegy negyvenen vesztették életüket, a sérültek száma pedig meghaladja a százat. Figyelmeztettek arra is, hogy az áldozatok azonosítása és a végleges halálos áldozatszám megállapítása

hosszabb időt vesz igénybe, mivel a holttestek jelentős része súlyosan megégett.

Kapcsolódó cikkünk

Svájci tűzvész 40 halottal: érkeznek a szemtanúk beszámolói a tragédiáról

Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján

Svájcba akkreditált olasz nagykövete korábban arról számolt be, hogy hat olasz állampolgárt eltűntként tartanak nyilván, további tizenhármat pedig kórházban ápolnak.

Még több Gazdaság

Kiderült: napi 325 mg aszpirint szed be Donald Trump

A norvégok gyakorlatilag csak elektromos autót vesznek

Hiába a békemegállapodás, a NOB nem enged Oroszországnak - Háborús híreink pénteken

Galeppini családjával érkezett a síparadicsomba. Olasz sajtóértesülések szerint a fiú két barátjával látogatott el a Constellation bárba, ahonnan a társainak sikerült elmenekülniük a lángok elől. Őket a közeli kórházakba szállították.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: 2026 Valais Cantonal Police via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Már látszik, hol és mikor eshet hó pénteken az országban
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility