Befagyott a magyar tó, fontos figyelmeztetés érkezett
Befagyott a magyar tó, fontos figyelmeztetés érkezett

Egybefüggő jégréteg borítja a Velencei-tó teljes felületét, ám a jelenlegi vastagság és a jég szerkezete miatt nem biztonságos a jégre menni – közölte a Velence Város Közterület-Felügyelet Facebook-oldala pénteken.

A tájékoztatás szerint 2026. január 2-án reggel 7:20-kor az agárdi, nyílt vízterületen 3,0 centiméteres jégvastagságot mértek. A kikötőkben, öblökben és más védett part menti szakaszokon 3,0–3,5 centiméter közötti a jég.

A közlés hangsúlyozza: a jég szerkezete gyenge, teherbírása sportolásra nem alkalmas.

Címlapkép forrása: Velence Város Közterület-Felügyelet.

