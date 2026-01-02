Befagyott a magyar tó, fontos figyelmeztetés érkezett

A tájékoztatás szerint 2026. január 2-án reggel 7:20-kor az agárdi, nyílt vízterületen 3,0 centiméteres jégvastagságot mértek. A kikötőkben, öblökben és más védett part menti szakaszokon 3,0–3,5 centiméter közötti a jég.

A közlés hangsúlyozza: a jég szerkezete gyenge, teherbírása sportolásra nem alkalmas.

Címlapkép forrása: Velence Város Közterület-Felügyelet.