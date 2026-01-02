  • Megjelenítés
Bővült a cseh gazdaság
Bővült a cseh gazdaság

A cseh gazdaság a harmadik negyedévben 0,8 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest, összhangban a Cseh Statisztikai Hivatal (ČSÚ) korábban közölt előzetes adatával.

A ČSÚ pénteken közzétett, frissített adatai megerősítették, hogy a harmadik negyedéves 0,8 százalékos GDP-növekedés megegyezik a novemberben publikált előzetes becsléssel.

Éves összevetésben a bruttó hazai termék 2,8 százalékkal emelkedett, ami szintén a korábban jelzett ütemnek felel meg.

A részletes adatok szerint a végső fogyasztás 0,4 százalékkal nőtt negyedéves alapon. Ezen belül a háztartások fogyasztása 0,3 százalékkal, a kormányzati kiadások 0,5 százalékkal bővültek. A bruttó tőkeképződés 0,3 százalékkal csökkent, miközben az állóeszköz-felhalmozás 0,6 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelemben az export 0,9 százalékkal nőtt a negyedév során: az árukivitel 0,3, a szolgáltatásexport pedig 3,8 százalékkal bővült. Az import összességében 0,1 százalékkal emelkedett; az árubehozatal 0,3 százalékkal csökkent, míg a szolgáltatások importja 1,5 százalékkal nőtt.

A GDP nominális értéke a harmadik negyedévben 2151 milliárd cseh koronát tett ki, ami mintegy 104,5 milliárd dollárnak felel meg.

Forrás: Reuters

