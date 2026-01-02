  • Megjelenítés
Csak nagyon ritkán történik ilyen, máris óriási a káosz a fővárosban
Csak nagyon ritkán történik ilyen, máris óriási a káosz a fővárosban

MTI
Havazik Podgoricában, ami nagyon ritka jelenség a montenegrói fővárosban - közölte az ország meteorológiai szolgálata pénteken.  

Az előrejelzések szerint a havazás a nap végére befejeződik, ám az ország többi részén is lehet havazásra és havas esőre számítani, míg az ország északi részén eső várható.

Podgoricában 2012 januárjának végén és február elején jegyezték fel a történelem legnagyobb havazását. A hótakaró magassága meghaladta a 60 centimétert, ami példátlan ebben a mediterrán városban. A havazás óriási gondokat, egyebek mellett áramkimaradásokat okozott.

A montenegrói rendőrség pénteken figyelmeztetést adott ki a havazás és köd miatt. Közölték,

a forgalmat a csökkent látási viszonyok is nehezítik, így dugókra, rendkívüli fennakadásokra, de akár földcsuszamlásokra is lehet számítani.

Az illetékesek a balesetek számának növekedésére számítanak. A helyi beszámolók szerint több településen is havazott, így Zetában, Danilovgradban és Cetinjében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

