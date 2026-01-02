  • Megjelenítés
Hihetetlen rekordot döntött a brit tőzsde
Portfolio
A londoni FTSE 100 index pénteken először lépte át a szimbolikus, 10 000 pontos határt. A rekord jól tükrözi a világszerte tapasztalható tőzsdei fellendülést.
A brit vezető tőzsdeindex 2025-ben csaknem 22 százalékkal emelkedett, ami 2009 óta a legerősebb éves teljesítmény. Ezzel nemcsak az európai STOXX 600-at, hanem az amerikai S&P 500-at is felülmúlta.

Az emelkedés részben a mesterséges intelligencia körüli globális befektetői lelkesedésnek köszönhető, jóllehet a brit tőzsde csak korlátozottan érintett ebben a szektorban.

  • A legnagyobb nyertesek között inkább bányavállalatokat találunk, például a Fresnillót, amelyet a nemesfémárak szárnyalása húzott fel.
  • Jelentősen erősödtek a védelmi cégek is – köztük a Babcock és a Rolls-Royce –, miután Európa-szerte megugrottak a katonai kiadások.
  • A bankok, például a Lloyds, a tartósan magas kamatszintből és a kedvező gazdasági növekedésből profitáltak.

A nagyrészt nemzetközi vállalatokból álló FTSE 100 jóval jobban teljesített a belföldi piacra összpontosító, közepes kapitalizációjú FTSE 250-nél, amely az év során mintegy 9 százalékot emelkedett. A brit blue chip index ugyanakkor így is elmaradt a japán, hongkongi, spanyol és olasz tőzsdék teljesítményétől.

A mostani mérföldkő javíthatja a brit piacok iránti bizalmat. Az elmúlt években ezt a politikai bizonytalanság, a Brexit utáni kérdőjelek és az államadósság miatti aggodalmak gyengítették.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

