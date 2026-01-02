  • Megjelenítés
Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból
Gazdaság

Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból

Portfolio
A német exportőröknek 2026-ban is tartósan gyenge kereslettel kell számolniuk két legnagyobb piacukon, az Egyesült Államokban és Kínában – közölte pénteken a német külkereskedelmi szövetség, a BGA.

Nem látunk valódi fordulatot, legfeljebb egy rövid lélegzetvételnyi szünetet

– mondta Dirk Jandura, a szövetség elnöke.

A GTAI adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló német kivitel 2025-ben több mint 7 százalékkal esett vissza, és így kevéssel 150 milliárd euró alatt maradt. A Kínába irányuló export még nagyobbat zuhant: 10 százalékos csökkenéssel 81 milliárd euróra mérséklődött.

Az amerikai vámok "homokot szórnak a transzatlanti kereskedelem gépezetébe", és tartósan rontják a német exportőrök haszonkulcsát – fogalmazott Jandura. Emellett strukturális tényezők is nehezítik a helyzetet: a viszonylag erős euró, a magas energiaárak, a túlbonyolított bürokrácia és a gyenge beruházási kedv.

Még több Gazdaság

2026: A nagy reflációs meglepetés – amikor a pénzcsapok és a reálgazdaság találkoznak

Hihetetlen rekordot döntött a brit tőzsde

Bővült a cseh gazdaság

Kínában a hazai gyártókat előnyben részesítő iparpolitika

visszafogja a német termékek iránti keresletet.

Ez különösen az autóipart, a gépgyártást és a vegyipart sújtja, ahol a kínai versenytársak egyre inkább teret nyernek.

A német vállalatok ezért egyre gyakrabban telepítik át termelésüket Kínába, vagy más ázsiai piacokra irányítják befektetéseiket. "Ez gyakran stabilizálja a globális eladásokat, de a németországi exportot csökkenti" – tette hozzá a BGA elnöke.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Már látszik, hol és mikor eshet hó pénteken az országban
Hiába jönnek a választások, a kormány áprilisban elkezdené készíteni a 2027-es költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility