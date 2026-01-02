Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból

Nem látunk valódi fordulatot, legfeljebb egy rövid lélegzetvételnyi szünetet
– mondta Dirk Jandura, a szövetség elnöke.
A GTAI adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló német kivitel 2025-ben több mint 7 százalékkal esett vissza, és így kevéssel 150 milliárd euró alatt maradt. A Kínába irányuló export még nagyobbat zuhant: 10 százalékos csökkenéssel 81 milliárd euróra mérséklődött.
Az amerikai vámok "homokot szórnak a transzatlanti kereskedelem gépezetébe", és tartósan rontják a német exportőrök haszonkulcsát – fogalmazott Jandura. Emellett strukturális tényezők is nehezítik a helyzetet: a viszonylag erős euró, a magas energiaárak, a túlbonyolított bürokrácia és a gyenge beruházási kedv.
Kínában a hazai gyártókat előnyben részesítő iparpolitika
visszafogja a német termékek iránti keresletet.
Ez különösen az autóipart, a gépgyártást és a vegyipart sújtja, ahol a kínai versenytársak egyre inkább teret nyernek.
A német vállalatok ezért egyre gyakrabban telepítik át termelésüket Kínába, vagy más ázsiai piacokra irányítják befektetéseiket. "Ez gyakran stabilizálja a globális eladásokat, de a németországi exportot csökkenti" – tette hozzá a BGA elnöke.
Forrás: Reuters
