Ijesztő előrejelzés érkezett Németországból

A német exportőröknek 2026-ban is tartósan gyenge kereslettel kell számolniuk két legnagyobb piacukon, az Egyesült Államokban és Kínában – közölte pénteken a német külkereskedelmi szövetség, a BGA.

Nem látunk valódi fordulatot, legfeljebb egy rövid lélegzetvételnyi szünetet

– mondta Dirk Jandura, a szövetség elnöke.

A GTAI adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló német kivitel 2025-ben több mint 7 százalékkal esett vissza, és így kevéssel 150 milliárd euró alatt maradt. A Kínába irányuló export még nagyobbat zuhant: 10 százalékos csökkenéssel 81 milliárd euróra mérséklődött.

Az amerikai vámok "homokot szórnak a transzatlanti kereskedelem gépezetébe", és tartósan rontják a német exportőrök haszonkulcsát – fogalmazott Jandura. Emellett strukturális tényezők is nehezítik a helyzetet: a viszonylag erős euró, a magas energiaárak, a túlbonyolított bürokrácia és a gyenge beruházási kedv.

Kínában a hazai gyártókat előnyben részesítő iparpolitika

visszafogja a német termékek iránti keresletet.

Ez különösen az autóipart, a gépgyártást és a vegyipart sújtja, ahol a kínai versenytársak egyre inkább teret nyernek.

A német vállalatok ezért egyre gyakrabban telepítik át termelésüket Kínába, vagy más ázsiai piacokra irányítják befektetéseiket. "Ez gyakran stabilizálja a globális eladásokat, de a németországi exportot csökkenti" – tette hozzá a BGA elnöke.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images