Kiderült: napi 325 mg aszpirint szed be Donald Trump

Az amerikai elnök a The Wall Street Journal-nak adott részletes interjúban beszélt egészségi állapotáról. A 79 éves Trump, aki a legidősebb beiktatott elnök az USA történetében, elmondta, hogy

napi 325 mg aszpirint szed az orvosok által javasolt 81 mg helyett, mert nem szeretne "sűrű vért" a szívében.

Az elnök bevallotta, hogy októberben CT-vizsgálaton esett át, bár korábban tévesen MRI-vizsgálatként hivatkozott rá. Sean Barbabella, Trump orvosa közleményben erősítette meg, hogy a vizsgálat nem mutatott ki rendellenességeket, és célja a szív-érrendszeri problémák kizárása volt.

Trump elmondta, hogy krónikus vénás elégtelenséget diagnosztizáltak nála, ami idősebb korban gyakori állapot. Bár orvosai kompressziós zokni viselését javasolták, ezt elutasította, helyette gyakrabban áll fel íróasztalától, ami javított a lábdagadásán.

A rendszeres testmozgást illetően az elnök bevallotta, hogy a golfon kívül nem végez más edzést, mert "unalmasnak" találja.

Órákig sétálni vagy futni egy futópadon, ahogy egyesek teszik, az nem nekem való

- nyilatkozta.

Trump cáfolta, hogy nyilvános eseményeken elaludt volna, állítása szerint csak becsukja a szemét, mert azt "pihentető"-nek találja. A kezén látható zúzódásokkal kapcsolatban elmondta, hogy sminket hord magánál, amit szükség esetén gyorsan fel tud vinni.

Az elnök orvosa közleményben hangsúlyozta, hogy Trump "kivételes egészségi állapotban van és tökéletesen alkalmas a főparancsnoki feladatainak ellátására".

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images