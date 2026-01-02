Már a szabadságok rovására megy a kirúgástól való félelem

A FlexJobs felmérése szerint bár a teljes munkaidőben dolgozók 82%-a rendelkezik fizetett szabadsággal, sokan nem veszik igénybe azt a nagy munkaterhelés, a vezetői elvárások és a nem támogató vállalati kultúra miatt. A megkérdezettek 42%-a mindössze 1-10 napot vett ki, míg
25%-uk szerint a felettesük ellenezné, ha egy teljes hetet távol töltenének.
Egy másik, a Mercer által készített felmérés azt mutatta, hogy a munkavállalók 70%-a szerint az infláció és a piaci volatilitás növeli a pénzügyi stresszt, míg 56%-uk aggódik az állásáért. A munkahelyi biztonság a jövedelem és a kényelmes nyugdíjba vonulás lehetősége mellett a három legfontosabb karrierrel kapcsolatos aggodalom közé tartozik.
"Munkajogászként azt tapasztalom, hogy 2026 közeledtével változik a munkavállalók hozzáállása" - mondta Kelsey Szamet, a Kingsley Szamet Employment Lawyers partnere. "Sokan aggódnak állásuk biztonsága miatt.
Az AI és az automatizálás terjedésével a munkavállalók mérlegelik saját helyettesíthetőségüket, mielőtt szabadságot kérnének.
Shelley Smith, a Premier Rapport Inc. vezérigazgatója szerint "a munkavállalók félelemből, nem stratégiából cselekednek. Annyira aggódnak amiatt, hogy nélkülözhetetlennek tűnjenek, hogy ironikus módon éppen a kiégés miatt válnak könnyebben helyettesíthetővé."
Amy Spurling, a Compt Workers vezérigazgatója szerint a leépítéseket nem a szabadságolási nyilvántartások, hanem a stratégia, a költségvetés és a szerepkörök átfedése vezérli. "Azok a munkavállalók, akik soha nem lépnek ki a munkából, azt hihetik, hogy védik magukat, de hosszú távon ronthatják saját teljesítményüket, kreativitásukat vagy rugalmasságukat."
A szakértők szerint a trend nem egyenletes. A keresett pozíciókban dolgozó "tudásmunkások" továbbra is magabiztosan vehetnek ki szabadságot, míg a veszélyeztetettebb funkciókban dolgozók nagyobb valószínűséggel korlátozzák magukat. Érdekes módon azok, akik mégis kivesznek szabadságot, gyakran már a kilépést tervezik. "Ezek a munkavállalók mellékállásokat, saját vállalkozást vagy új projekteket fontolgatnak" - mondta Noelle Federico, a Fortuna Partners, Inc. vezérigazgatója.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
