Már látszik, hol és mikor eshet hó pénteken az országban

Országszerte jellemzően erősen felhős vagy borult égbolt várható, csak az északi, északnyugati határvidéken számíthatunk a felhőzet szakadozására, vékonyodására a késő délutáni óráktól kezdve.
Csapadék elsősorban az ország déli, délkeleti felén hullik. Az Alföldön kezdetben vegyes halmazállapotú csapadék vagy havazás várható,
amely napközben fokozatosan esőbe vált.
Az esti óráktól délen ismét havas eső, havazás formájában érkezhet a csapadék.
A légmozgást tekintve a délnyugati, déli szél a nap első felében még több helyen élénk, helyenként erős lesz, majd fokozatosan mérséklődik. Délután az északi országrészben a nyugatiasra forduló szél élénkülhet, erősödhet meg.
A napi csúcshőmérséklet várhatóan 1 és 8 Celsius-fok között alakul az ország különböző területein.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
