Megtelt a Normafa
A Normafa parkolója megtelt, a gépjárművel érkezőket elirányítják a helyszínről. A látogatók számára a tömegközlekedés használata javasolt - írja be a BKK.

A Normafánál kialakult parkolási nehézségek miatt az autóval érkező látogatókat visszafordítják, ugyanis a parkolók megteltek.

A helyszínre látogatók számára a Budapesti Közlekedési Központ járatainak igénybevétele jelenthet megoldást. A Normafa térségét több BKK-járat is kiszolgálja, köztük

  • a 21-es,
  • a 210B,
  • a 212-es,
  • valamint a 221-es autóbuszok

