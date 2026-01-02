Történelmi fordulat: letaszították a trónról a Teslát!

A Tesla tavaly 1,64 millió tisztán elektromos járművet szállított le, ami elmarad a 2024-ben jelentett 1,79 millió darabtól. Elon Musk cége egyébként akkor szenvedte el a cég 2011 óta az első éves szintű visszaesést.

Ezzel szemben a hazánkban is aktív BYD masszív növekedésben van. A kínai gyártó 2025-ben 2,26 millió tisztán elektromos autót értékesített, ami 28 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, köszönhetően az európai és más tengerentúli piacokon végrehajtott terjeszkedésnek.

A BYD korábban negyedéves szinten már megelőzte a Teslát, a mostani adatok azonban azt jelentik, hogy éves szinten, a tisztán elektromos modellek kiszállításában is maga mögé utasította amerikai versenytársát.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images