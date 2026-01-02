  • Megjelenítés
Veszélyes parazita bukkant fel, azonnal lépnie kellett a hatóságoknak
Veszélyes parazita bukkant fel, azonnal lépnie kellett a hatóságoknak

Mexikó középső részén, Mexikó államban újabb újvilági csavarféreg-fertőzést azonosítottak egy kecskében, ami már a második ilyen eset két napon belül.
A mexikói mezőgazdasági minisztérium csütörtök este közölte, hogy az ország középső részén fekvő Mexikó államban egy kecskében mutatták ki az újvilági csavarférget.

Ez már a második fertőzés rövid időn belül.

A tárca december 31-én jelentette az első esetet, amikor az ország északi részén, Tamaulipas államban egy szarvasmarhánál azonosították a kártevőt.

A minisztérium tájékoztatása szerint mindkét fertőzött állatot kezelték, és az érintett helyszíneken más állatoknál nem mutatták ki a betegséget.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

