Veszélyes parazita bukkant fel, azonnal lépnie kellett a hatóságoknak

A mexikói mezőgazdasági minisztérium csütörtök este közölte, hogy az ország középső részén fekvő Mexikó államban egy kecskében mutatták ki az újvilági csavarférget.
Ez már a második fertőzés rövid időn belül.
A tárca december 31-én jelentette az első esetet, amikor az ország északi részén, Tamaulipas államban egy szarvasmarhánál azonosították a kártevőt.
A minisztérium tájékoztatása szerint mindkét fertőzött állatot kezelték, és az érintett helyszíneken más állatoknál nem mutatták ki a betegséget.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
