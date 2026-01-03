A Fed egyik döntéshozója szerint egy darabig még várni kell az újabb kamatcsökkentésekre

A philadelphiai Fed elnöke, Anna Paulson úgy látja, hogy az amerikai gazdaság teljesítményének értékelése időt igényel a tavalyi aktív kamatcsökkentési ciklus után, ezért
további lazítások nem feltétlenül várhatók a közeljövőben.
Beszédében arról beszélt, hogy az infláció mérséklődik, a munkaerőpiac stabilizálódik, miközben a gazdasági növekedés idén nagyjából két százalék körül alakulhat. Amennyiben ezek a folyamatok fennmaradnak, szerinte az év későbbi részében indokolt lehet néhány óvatos további kamatlépés.
Paulson hangsúlyozta, hogy a jelenlegi irányadó kamatszintet még mindig kissé restriktívnek tartja, amely továbbra is hozzájárul az inflációs nyomás csökkentéséhez.
Paulson óvatos optimizmusát fejezte ki az inflációval kapcsolatban, és úgy véli, reális esély van arra, hogy az év végére az áremelkedés üteme megközelítse a két százalékos célt, miközben a munkaerőpiac lassul ugyan, de egyelőre nem mutat törés jeleit.
A piac egyébként azt árazza, hogy a január 28-i ülésén a Fed nem változtat a kamaton, és a március 18-i ülésen is annak van nagyobb esélye, hogy a Fed nem vág kamatot.
