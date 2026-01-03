  • Megjelenítés
Halálos tűz a svájci alpesi üdülőhelyen - Vizsgálják a bárvezetők felelősségét
Halálos tűz a svájci alpesi üdülőhelyen - Vizsgálják a bárvezetők felelősségét

MTI
Hivatalos bűnügyi vizsgálatot indítottak a hatóságok annak a svájci bárnak a két francia üzletvezetője ellen, amelyben a szilveszteréjjel kitört tűzben negyvenen meghaltak és száztizenkilencen megsérültek.

A Wallis (Valais) kantonban, Crans-Montana divatos alpesi üdülőhelyen működő

bár üzletvezetői ellen "gondatlanságból elkövetett emberölés, testi sértés és tűzokozás" miatt indult hivatalos vizsgálat

- jelentette be a rendőrség és a kanton főügyésze egy közleményben. Az eljárás eredménye vádemelés lehet a felelősök ellen. Mielőtt pert indítanának, a nyomozásnak meg kell állapítania a házaspár - Jacques és Jessica Moretti - felelősségét a tragédiában, amelyet az eddigi hivatalos feltételezések szerint

a földszint plafonjával érintkező gyertyák okoztak.

A hatóságok pénteken közölték, hogy a vizsgálat jelenlegi következtetései szerint feltehetően a mennyezet hangszigetelő rétege gyulladt meg. Vizsgálják, hogy a hangszigetelő anyag megfelelt-e az előírásoknak, és engedélyezték-e a nyílt tűz, gyertyák használatát a bárban.

Szombaton a rendőrség bejelentette, hogy azonosította és átadta a családnak az első holttesteket, négy svájci állampolgárét. "Svájc mélységesen szomorú" - mondta a tűz helyszínén délután Beat Jans igazságügyi és rendőrminiszer, aki szerint a világnak meg kell tudnia, ki miért felelős.

A vizsgálat végeztével az ügyészség dönt majd a vádemelésről. Addig az érdekeltek ellen nem hoznak semmilyen intézkedést, sem előzetes őrizetbe vételről, sem házi őrizetről - közölte a kanton rendőrségének szóvivője.

Több, súlyos égési sebeket szenvedett áldozatot franciaországi, belgiumi, németországi és olaszországi kórházakba szállítottak. Milánóban Guido Bertolaso, a lombardiai egészségügyi hatóságok egyik vezetője újságíróknak elmondta, hogy egy tizenöt éves, súlyosan sérült lányt várnak helikopterrel Lausanne-ból.

Két másik, feltehetően szintén olasz fiút a súlyos égési sérüléseket ellátó zürichi központban kezelnek, a DNS-teszt eredményére is várva. Bertolaso elmondta, hogy a sérültek arcát teljesen eltakarja a kötés, amelyeket nem vehetnek le, lélegeztetőgépen vannak, így beszélni sem tudnak, ezért van szükség a DNS segítségével történő azonosításra.

A közösségi oldalakon csoportok alakultak segítségnyújtás céljából, szolgáltatásokat és szállást biztosítva az áldozatok hozzátartozóinak Crans-Montanában, Genfben, Lausanne-ban és Zürichben, ahová a sérülteket szállították.

