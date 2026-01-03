Mindkét "egyes" elesett: baleset és torlódások nehezítik a közlekedést

Jelentős forgalmi akadályokra kell számítaniuk az M1-es autópályát használóknak.

A Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy közelében, a 22-es kilométernél hármas karambol történt a terelési szakaszon.

A baleset miatt a járművek jelenleg csak a belső forgalmi sávot használhatják, ami 3–4 kilométeres torlódást okoz.

További nehézséget jelent a Hegyeshalom irányába tartó autósoknak, hogy Tatabánya és Komárom között, a 60-as és a 90-es kilométerszelvény közötti terelési szakaszon is komoly fennakadások alakultak ki. Az erős forgalom miatt ezen a részen folyamatos lassulásra, valamint szakaszosan kialakuló torlódásokra kell felkészülni.

Az 1-es főúton sem kedvezőbb a helyzet. Herceghalom közelében, a 21-es kilométernél lévő körforgalom előtt két személyautó ütközött össze. A baleset következtében jelenleg csak az úttest egyik oldalán lehet közlekedni, ami szintén jelentős forgalmi zavarokat okoz.

