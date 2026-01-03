  • Megjelenítés
Nagyot álmodik a Xiaomi, gyors növekedés jöhet az autóreladásokban 2026-ban
Nagyot álmodik a Xiaomi, gyors növekedés jöhet az autóreladásokban 2026-ban

Portfolio
A Xiaomi újabb nagy lépésre készül az elektromos autók piacán, miután a cég 2026-ra jelentősen megemelte szállítási célját, miközben már nemcsak Kínában, hanem globálisan is komoly ambíciókat dédelget, írja a Bloomberg.

A Xiaomi 2026-ban már 550 ezer elektromos autó kiszállítását tervezi, ami 34 százalékos növekedést jelentene az előző évi 410 ezer darabhoz képest.

A célt Lei Jun, a vállalat milliárdos alapítója jelentette be szombaton. A Xiaomi közlése szerint az elektromosautó-üzletág 2024 novemberében vált nyereségessé, mindössze 16 hónappal az első szedán bemutatása után, ami jóval gyorsabb ütem, mint amit korábban a Tesla elért.

Ennek ellenére a Xiaomi részvényei tavaly gyengén teljesítettek, mivel a befektetők a kínai elektromosautó-piac túlkínálata és a gyenge kereslet miatt aggódtak. A cég helyzetét két nagy visszhangot kiváltó baleset is nehezítette, amelyek a SU7 modellhez kötődtek, és amelyek nyomán Kínában szigorúbb szabályozási javaslatok jelentek meg az önvezetést támogató rendszerekre, az ajtókilincsek kialakítására és az akkumulátorok biztonságára vonatkozóan.

A Xiaomi a tervek szerint 2026-ban több új modellt és frissítést is bemutathat, köztük öt- és hétüléses, hatótávnövelős elektromos SUV-okat. Emellett a vállalat saját chipek fejlesztésébe is belefogott, hogy az Apple és a Qualcomm megoldásaival versenyképes processzorokat kínáljon.

