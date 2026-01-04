  • Megjelenítés
Drasztikus lépésre szánta el magát Kína: lecsapnak az online kereskedőkre
Portfolio
A kínai hatóságok egyre több adót szednek be az online kereskedőktől, amivel Peking a lassuló gazdasági növekedés ellensúlyozására igyekszik növelni állami bevételeit - tudósított a Financial Times.
Az októberben hatályba lépett új szabályozás értelmében

az Alibaba, a Shein és az Amazon köteles átadni a kereskedők nyereségére utaló adatokat.

Ide tartoznak a kereskedők nevei, a rendelések és eladások adatai, valamint a virtuális ajándékok és digitális tokenek forgalma – derül ki a helyi adóhivatalok dokumentumaiból.

Az év harmadik negyedének végéig több mint hétezer e-kereskedelmi platform szolgáltatott adóinformációkat

– közölte Lien Csi-feng, az Állami Adóhivatal igazgatója egy decemberi sajtótájékoztatón. Elmondása szerint ennek köszönhetően az e-kereskedelmi platformokból származó adóbevételek 12,7 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

Kína gazdasága a harmadik negyedévben egyéves mélypontra lassult. A hatóságok ezért mindent igyekeznek megtenni az amerikai kereskedelmi háború és az elhúzódó ingatlanpiaci válság hatásainak ellensúlyozására. A telekértékesítések visszaesése és a gyengülő növekedés arra kényszeríti Pekinget, hogy új bevételi forrásokat keressen – többek között az online platformokon tevékenykedő kereskedőktől és az élő közvetítéseket tartó influenszerektől.

A fizikai termékek online értékesítése 2024-ben elérte a 12,8 ezer milliárd jüant (mintegy 1,8 ezer millió dollár), ami a teljes kínai kiskereskedelmi forgalom közel 27 százaléka.

Elemzők szerint azonban az ágazat súlyához képest aránytalanul kevés adóbevétel folyt be ebből a szektorból.

Bár az értékesítési adatok szolgáltatása 2019 óta kötelező, a szabályok végrehajtása eddig laza volt. Az új törvény ehhez képest egyértelmű határidőket szab és szigorúbb ellenőrzést ír elő.

Lien Csi-feng elmondta, hogy az adóhatóság többször is figyelmeztette azokat a kereskedőket, akiknek az önbevallása jelentősen elmaradt a platformok által közölt összegektől. Szerinte mindez "jelentősen csökkentette az adóterhek közötti különbséget az online és az offline kereskedők között".

Az adatalapú adózás lett a hatóságok leghatékonyabb eszköze – vélekedett Csuan Kaj-ming, az Allbright Law Offices sanghaji partnere. Hozzátette, hogy a platformgazdaság felemelkedése alapjaiban rázta meg a hagyományos adóigazgatást. Az új szabályok szerinte elősegítik a tisztességes versenyt, ugyanakkor növelik a megfelelési költségeket és az adatbiztonsági kockázatokat is. "Az adókockázatok különösen magasak az influenszerek és az élő közvetítéses platformok esetében" – mondta.

A szűkös árrésekkel dolgozó kereskedők számára a magasabb áfa végzetes lehet: 13 százalékos kulcs vonatkozik azokra a cégekre, amelyek éves forgalma meghaladja az 5 millió jüant.

