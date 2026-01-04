Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?

A legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint a következő hét első felében rég látott erővel érkezik meg az igazi tél Magyarországra: jelentős mínuszok várhatóak, sok helyen nagy mennyiségű havazással (egyes helyeken akár olyan mennyiségű hó eshet le több nap leforgása alatt, amennyi az elmúlt években nem volt tapasztalható). Ilyen kilátások mellett érdemes tisztában lenni azzal, hogy milyen gyakorlati következményei lehetnek a tartós mínuszoknak és a többnapos havazásnak.

A következő napokban sok hó hullhat

Már az elmúlt napokban érzékelhető lehülés volt jellemző és az újév igazi hideggel köszöntött be, ám a legfrissebb prognózisok szerint a következő napokban érkezik meg csak igazán a tél hazánkba.

A Portfolio-val együttműködő Weather on Maps meteorológusai vasárnapi írásukban már jelezték, hogy

a modellek viszonylagos egyetértésben havas napokat prognosztizálnak a jövő hétre.

Főleg a hét első felében alakulhat ki kiterjedt hótakaró az országban, a legnagyobb mennyiség a déli, délkeleti, a legkisebb az északnyugati megyékben gyűlhet össze, illetve természetesen a hegyek viszik a prímet. A rendelkezésre álló adatok szerint összességében

akár 10-20 cm hó is hullhat,

de síkvidéken kicsi az esélye, hogy mind megmaradjon - vetítik előre a szakemberek, akiknek az időjárás értelmező, előrejelző írásait rendszeresen közöljük. Íme ezek közül néhány a közelmúltból:

A szakemberek már december végén felhívták a figyelmet arra, hogy "a 2026-os év első pár napja jelentős időjárási változást hoz Európában, és a Kárpát-medence területén is jelentős mennyiségű esőre és havazásra kell számítani".

A legfrissebb előrejelzések megerősítik a korábbi modellszámításokat.

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend? Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.

A Weather on Maps meteorológusai ezúttal részletesen is kifejtették: a felszín ugyan mostanra már jócskán lehűlt, de napközben a (talaj közelében) pozitív hőmérsékletű területeken kissé olvadhat, emellett tömörödésre, szublimálásra, éjjel pedig lejegesedésre is számítani kell.

Apadás ide vagy oda, ez egy komoly, igazi téli időszak lehet!

- figyelmeztetnek. Az amerikai GFS modellt hívták részben segítségül, és ez alapján azt írták, hogy a következő 5 napban havas napok állnak a régiónk előtt. A térképről leolvasható, hogy akár 20-30 centi is lehullhat.

Kiterjedt, a medence nagyobb részét érintő havazásra, jelentős mennyiségre jelen tudásunk szerint szerdán van esély - vetítik előre.

Forrás: Weather on Maps Facebook-oldal

Nagyon úgy néz ki mindezek alapján, hogy

rég nem látott kemény havazás köszönt be Magyarországra.

Fagyos napok

A jelentős mínuszok, és a több napon át elhúzódó csapadékhullás miatt velünk fog maradni a hó és így a fehér tájak, valamint a fagyott útfelszínek. Nem mellékes információ ez azok számára, akik közlekedni fognak a jövő héten.

A HungaroMet szombat délutáni közlésében azt is elmagyarázza, hogy mivel függ össze a mostani időjárás jelenség. Ezek szerint többközéppontú ciklon alakítja kontinensünk időjárását. Az Anna névre keresztelt légörvény középpontja jelenleg a Balti-tenger fölött található, hátoldalán észak, északnyugat felől folytatódik a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg áramlása a kontinens északi felére. A déli, enyhe léghullámokat hosszan elnyúló frontzóna választja el a sarkvidéki levegőtől, a légtömeghatár mentén pedig alapvetően borult az idő, és a havazás a jellemző csapadékforma. Kárpát-medencére ez a hullámzó front van hatással: hol a hideg, hol az enyhe légtömeg tör magának utat észak vagy dél felé.

A következő napokban komoly mínuszok várhatóak, a minimum-hőmérséklet akár -19 is lehet, ahogyan azt az alábbi HungaroMet ábra jelzi. Ennek fényében nem lennénk meglepve, ha a mostani fűtési szezon legdurvább terhelésével találkoznánk a következő napokban, ami egyenes arányosan növeli meg a gázfogyasztást idehaza (hiszen a háztartások nagyobb része használ földgázt a fűtéséhez).

Forrás: HungaroMet

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzési térképéről az is leolvasható, hogy hétfőn és kedden a havazás és az ónos eső miatt 1-es fokú riasztás lesz érvényben több vármegyében is (Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megyékben 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó hó hullhat).

A HungaroMet friss videójából az is kiderül, hogy egyes helyeken már vasárnap is újra havazhat, délen, délnyugaton.

Vaszkó András Imre meteorológus a videóban úgy fogalmaz, hogy mostanra kiderült, hogy

a jövő hét első felében Magyarország esetében olyan időjárási helyzet körvonalazódik, amely évek óta nem volt.

Rég látott esélyek nyíltak arra, hogy az ország akár nagyobb része is vastagabb hótakarót kapjon - tette hozzá a szakember, aki azt tanácsolja, hogy a helyzetre tekintettel mindenki gyakran tájékozódjon az időjárásról.

Mi áll a háttérben?

Az időkép.hu szakértői arra mutatnak rá, hogy még sok bizonytalanság övezi ennek a mediterrán ciklonnak az életútját, valamint a pályáját, ezek a légköri képződmények az egyik legkiszámíthatlanabbak a meteorológiában. "Ha akár csak kis mértékben is módosul, azaz középpontjuk akár csak 50-100 km-rel keletebbre vagy nyugatabbra kerül, máris más időjárást hozhat" - hívják fel a figyelmet.

Hideg, fagyos, szárazabb légtömeg és enyhébb és páradúsabb légtömeg határán fog elhelyezkedni hazánk a következő napokban. A jelenlegi számítások szerint a hideg, havas helyzet lehet a befutó.

Arra is esély mutatkozik, hogy kedden és szerdán a többfelé megélénkülő, megerősödő északi, északnyugati szél hófúvást okozzon

- emelték ki az időképnél.

Amit a modellek előre látnak

A Weather on Maps meteorológusai gyakran osztják meg közérthető elemzéseikben és előrejelzéseikben a közép távon (néhány hetes) várható időjárást. Így volt ez december 16-án is, amikor azt írták, hogy az év végére a sokévi átlagoshoz képest is pár fokkal hidegebb idő köszönthet be Európa nagy részén.

A Portfolio olvasói számára pedig az sem lehet nagy újdonság, hogy az idei tél ismét nagyon hideg és fagyos. Már november közepén írtunk arról, a Weather on Maps szakértőinek segítségével, hogy az idei tél különösen hideg, vagy egyenesen az elmúlt évek leghidegebb időjárását hozhatja magával Amerikában és Európa egyes részein, köztük Magyarországon is. A legtöbb ezzel kapcsolatban készült elemzés a polar vortex (poláris örvény) közelgő meggyengülésével köti össze a hűvös időt, ugyanis ezen időszakokban sarki eredetű légtömegek érkezhetnek az északi féltekére. A Weather on Maps meteorológusai lapunknak elmondták, hogy a folyamat egyáltalán nem nevezhető ritkának, a szokatlan dolog az, hogy idén relatíve korán, már novemberben számíthatunk a jelenségre.

A nagyobb hideg több csatornán "fagyaszt"

Arról már többször is írtunk, hogy a különösen hideg időjárás

a téli fűtési költségekre is hatással lehet, így magasabb áram- és földgázárakat eredményezhet, főleg a tengerentúlon.

Ezért sem mellékes, ha tisztában vagyunk az ilyen szokatlan téli helyzetekkel és várható következményeivel. Egy-egy ilyen "eseménynek" lehetnek mikroszintű, vagy szektoriális, esetleg makroszintű hatásai is.

A több hó, esetleges ónos eső, fagyott utak nehezítik a közlekedést, több balesetet okoznak. Ezek súlyosabb esetben akár a szállítmányozást, fuvarozást is megnehezíti, ami készletek jellemzően rövid időn belül történő feltöltése szempontjából is kritikus fontosságú (élelmiszerek, beszállítói láncok, kereskedelem és futárszolgálat).

Mindezek miatt fennakadások lehetnek a tömegközeledésben, a busz és vasútjáratok esetében. A kieső utas- és teherforgalom zavart okozhat ideig-óráig a gazdaság egyes szegmenseiben, főleg ha az erőforrások bizonyos kritikus infrastruktúrához nem jutnak el (energia, üzemanyag és benzinkutak, rendszerirányítás, oktatás, egészségügy). A nagyobb mínuszokkal jellemezhető napokban bizonyos építőipari munkák sem kivitelezhetőek, de növekszik a károk kockázata is bizonyos épületek esetén.

A jelentős lehülés miatt megnő a gáz- és távhőfelhasználás, nő a rendszer teherlése.

Az évek óta nem látott hideg időjárás több csatornán hat a mezőgazdaság teljesítményére is, például magasabb fűtési költségekkel lehet számolni, de ha elmarad a téli hótakaró, akkor az a terméshozamra is hatással lehet.

A tartósabb rendkívüli hideg akár egészségügyi extra költségekkel is járhat: a több baleset, nagyobb terhelés a sürgősségi osztályokon, a normál egészségügyi ellátás beszűkülésének kockázata, a magasabb felsőlégúti betegségszámok (több kieső munkaóra) mind-mind kellemetlen folyamatokat indukálhatnak.

Az utak takarítása, hó- és fagymentesítése a szokásosnál sokkal nagyobb terhelést rak a központi kormányzati és önkormányzati üzembentartókra. Ezen a téren azonnali költségek, valamint később "kibukó" nem várt kiadások is jelentkezhetnek (kárelhárítás következményeként, ha sérül a közlekedési vagy például az energetikai infrastruktúra).

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán