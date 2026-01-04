Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?

A következő napokban sok hó hullhat
Már az elmúlt napokban érzékelhető lehülés volt jellemző és az újév igazi hideggel köszöntött be, ám a legfrissebb prognózisok szerint a következő napokban érkezik meg csak igazán a tél hazánkba.
A Portfolio-val együttműködő Weather on Maps meteorológusai vasárnapi írásukban már jelezték, hogy
a modellek viszonylagos egyetértésben havas napokat prognosztizálnak a jövő hétre.
Főleg a hét első felében alakulhat ki kiterjedt hótakaró az országban, a legnagyobb mennyiség a déli, délkeleti, a legkisebb az északnyugati megyékben gyűlhet össze, illetve természetesen a hegyek viszik a prímet. A rendelkezésre álló adatok szerint összességében
akár 10-20 cm hó is hullhat,
de síkvidéken kicsi az esélye, hogy mind megmaradjon - vetítik előre a szakemberek, akiknek az időjárás értelmező, előrejelző írásait rendszeresen közöljük. Íme ezek közül néhány a közelmúltból:
A szakemberek már december végén felhívták a figyelmet arra, hogy "a 2026-os év első pár napja jelentős időjárási változást hoz Európában, és a Kárpát-medence területén is jelentős mennyiségű esőre és havazásra kell számítani".
A legfrissebb előrejelzések megerősítik a korábbi modellszámításokat.
A Weather on Maps meteorológusai ezúttal részletesen is kifejtették: a felszín ugyan mostanra már jócskán lehűlt, de napközben a (talaj közelében) pozitív hőmérsékletű területeken kissé olvadhat, emellett tömörödésre, szublimálásra, éjjel pedig lejegesedésre is számítani kell.
Apadás ide vagy oda, ez egy komoly, igazi téli időszak lehet!
- figyelmeztetnek. Az amerikai GFS modellt hívták részben segítségül, és ez alapján azt írták, hogy a következő 5 napban havas napok állnak a régiónk előtt. A térképről leolvasható, hogy akár 20-30 centi is lehullhat.
Kiterjedt, a medence nagyobb részét érintő havazásra, jelentős mennyiségre jelen tudásunk szerint szerdán van esély - vetítik előre.
Nagyon úgy néz ki mindezek alapján, hogy
rég nem látott kemény havazás köszönt be Magyarországra.
Fagyos napok
A jelentős mínuszok, és a több napon át elhúzódó csapadékhullás miatt velünk fog maradni a hó és így a fehér tájak, valamint a fagyott útfelszínek. Nem mellékes információ ez azok számára, akik közlekedni fognak a jövő héten.
A HungaroMet szombat délutáni közlésében azt is elmagyarázza, hogy mivel függ össze a mostani időjárás jelenség. Ezek szerint többközéppontú ciklon alakítja kontinensünk időjárását. Az Anna névre keresztelt légörvény középpontja jelenleg a Balti-tenger fölött található, hátoldalán észak, északnyugat felől folytatódik a sarkvidéki eredetű hideg légtömeg áramlása a kontinens északi felére. A déli, enyhe léghullámokat hosszan elnyúló frontzóna választja el a sarkvidéki levegőtől, a légtömeghatár mentén pedig alapvetően borult az idő, és a havazás a jellemző csapadékforma. Kárpát-medencére ez a hullámzó front van hatással: hol a hideg, hol az enyhe légtömeg tör magának utat észak vagy dél felé.
A következő napokban komoly mínuszok várhatóak, a minimum-hőmérséklet akár -19 is lehet, ahogyan azt az alábbi HungaroMet ábra jelzi. Ennek fényében nem lennénk meglepve, ha a mostani fűtési szezon legdurvább terhelésével találkoznánk a következő napokban, ami egyenes arányosan növeli meg a gázfogyasztást idehaza (hiszen a háztartások nagyobb része használ földgázt a fűtéséhez).
A meteorológiai szolgálat veszélyjelzési térképéről az is leolvasható, hogy hétfőn és kedden a havazás és az ónos eső miatt 1-es fokú riasztás lesz érvényben több vármegyében is (Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megyékben 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó hó hullhat).
A HungaroMet friss videójából az is kiderül, hogy egyes helyeken már vasárnap is újra havazhat, délen, délnyugaton.
Vaszkó András Imre meteorológus a videóban úgy fogalmaz, hogy mostanra kiderült, hogy
a jövő hét első felében Magyarország esetében olyan időjárási helyzet körvonalazódik, amely évek óta nem volt.
Rég látott esélyek nyíltak arra, hogy az ország akár nagyobb része is vastagabb hótakarót kapjon - tette hozzá a szakember, aki azt tanácsolja, hogy a helyzetre tekintettel mindenki gyakran tájékozódjon az időjárásról.
Mi áll a háttérben?
Az időkép.hu szakértői arra mutatnak rá, hogy még sok bizonytalanság övezi ennek a mediterrán ciklonnak az életútját, valamint a pályáját, ezek a légköri képződmények az egyik legkiszámíthatlanabbak a meteorológiában. "Ha akár csak kis mértékben is módosul, azaz középpontjuk akár csak 50-100 km-rel keletebbre vagy nyugatabbra kerül, máris más időjárást hozhat" - hívják fel a figyelmet.
Hideg, fagyos, szárazabb légtömeg és enyhébb és páradúsabb légtömeg határán fog elhelyezkedni hazánk a következő napokban. A jelenlegi számítások szerint a hideg, havas helyzet lehet a befutó.
Arra is esély mutatkozik, hogy kedden és szerdán a többfelé megélénkülő, megerősödő északi, északnyugati szél hófúvást okozzon
- emelték ki az időképnél.
Amit a modellek előre látnak
A Weather on Maps meteorológusai gyakran osztják meg közérthető elemzéseikben és előrejelzéseikben a közép távon (néhány hetes) várható időjárást. Így volt ez december 16-án is, amikor azt írták, hogy az év végére a sokévi átlagoshoz képest is pár fokkal hidegebb idő köszönthet be Európa nagy részén.
A Portfolio olvasói számára pedig az sem lehet nagy újdonság, hogy az idei tél ismét nagyon hideg és fagyos. Már november közepén írtunk arról, a Weather on Maps szakértőinek segítségével, hogy az idei tél különösen hideg, vagy egyenesen az elmúlt évek leghidegebb időjárását hozhatja magával Amerikában és Európa egyes részein, köztük Magyarországon is. A legtöbb ezzel kapcsolatban készült elemzés a polar vortex (poláris örvény) közelgő meggyengülésével köti össze a hűvös időt, ugyanis ezen időszakokban sarki eredetű légtömegek érkezhetnek az északi féltekére. A Weather on Maps meteorológusai lapunknak elmondták, hogy a folyamat egyáltalán nem nevezhető ritkának, a szokatlan dolog az, hogy idén relatíve korán, már novemberben számíthatunk a jelenségre.
A nagyobb hideg több csatornán "fagyaszt"
Arról már többször is írtunk, hogy a különösen hideg időjárás
a téli fűtési költségekre is hatással lehet, így magasabb áram- és földgázárakat eredményezhet, főleg a tengerentúlon.
Ezért sem mellékes, ha tisztában vagyunk az ilyen szokatlan téli helyzetekkel és várható következményeivel. Egy-egy ilyen "eseménynek" lehetnek mikroszintű, vagy szektoriális, esetleg makroszintű hatásai is.
A több hó, esetleges ónos eső, fagyott utak nehezítik a közlekedést, több balesetet okoznak. Ezek súlyosabb esetben akár a szállítmányozást, fuvarozást is megnehezíti, ami készletek jellemzően rövid időn belül történő feltöltése szempontjából is kritikus fontosságú (élelmiszerek, beszállítói láncok, kereskedelem és futárszolgálat).
Mindezek miatt fennakadások lehetnek a tömegközeledésben, a busz és vasútjáratok esetében. A kieső utas- és teherforgalom zavart okozhat ideig-óráig a gazdaság egyes szegmenseiben, főleg ha az erőforrások bizonyos kritikus infrastruktúrához nem jutnak el (energia, üzemanyag és benzinkutak, rendszerirányítás, oktatás, egészségügy). A nagyobb mínuszokkal jellemezhető napokban bizonyos építőipari munkák sem kivitelezhetőek, de növekszik a károk kockázata is bizonyos épületek esetén.
A jelentős lehülés miatt megnő a gáz- és távhőfelhasználás, nő a rendszer teherlése.
Az évek óta nem látott hideg időjárás több csatornán hat a mezőgazdaság teljesítményére is, például magasabb fűtési költségekkel lehet számolni, de ha elmarad a téli hótakaró, akkor az a terméshozamra is hatással lehet.
A tartósabb rendkívüli hideg akár egészségügyi extra költségekkel is járhat: a több baleset, nagyobb terhelés a sürgősségi osztályokon, a normál egészségügyi ellátás beszűkülésének kockázata, a magasabb felsőlégúti betegségszámok (több kieső munkaóra) mind-mind kellemetlen folyamatokat indukálhatnak.
Az utak takarítása, hó- és fagymentesítése a szokásosnál sokkal nagyobb terhelést rak a központi kormányzati és önkormányzati üzembentartókra. Ezen a téren azonnali költségek, valamint később "kibukó" nem várt kiadások is jelentkezhetnek (kárelhárítás következményeként, ha sérül a közlekedési vagy például az energetikai infrastruktúra).
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán
