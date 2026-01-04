Régóta nem látott téli fordulat jöhet: több centi vastag hótakaróba borul az ország

A meteorológusok olyan, régóta nem tapasztalt téli időjárási helyzetre számítanak, amely tartósan hideg levegővel és több ütemben érkező csapadékkal jár. A fagyos légtömeg már most is az ország felett tartózkodik, a havazást pedig egy többlépcsős mediterrán ciklonrendszer hozza magával. Bár az előrejelzésekben továbbra is vannak bizonytalansági tényezők, a jelenlegi legvalószínűbb forgatókönyv szerint rég nem látott havazásokra számíthatunk Magyarországon.

Hétfő hajnalban délről egy kiterjedt csapadékzóna éri el az országot, amely fokozatosan terjeszkedik észak felé, és a nap folyamán az ország területének nagy részét érinti. A csapadékhullás várhatóan kedd reggelig tart, ezt követően a rendszer kelet, illetve északkelet felé vonul tovább.

Kedd reggelre az ország jelentős részén mérhető vastagságú hótakaró kialakulására lehet számítani.

A modellszámítások alapján a legtöbb hó a déli megyékben várható, ahol több területen is 10 centiméteres, vagy azt meghaladó hóvastagság alakulhat ki. Ettől észak felé haladva a lehulló csapadék mennyisége fokozatosan csökken. Az ország keleti és délkeleti határvidékén összetettebb helyzetre kell készülni: a visszahullámzó frontrendszer miatt vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, így eső, havas eső és ónos eső egyaránt megjelenhet.

A jelenlegi számítások szerint egyes körzetekben tartós, akár 1 millimétert meghaladó ónos eső sem zárható ki. Ez helyenként jelentősen ronthatja az útviszonyokat, és fokozott balesetveszélyt eredményezhet a közutakon.

Hétfő késő estétől az északnyugati irányból megerősödő szél a Bakony térségében hófúvást idézhet elő. Ez tovább nehezítheti a közlekedést, különösen a magasabban fekvő útszakaszokon és a nyílt tereken, ahol a felhalmozódó hordott hó miatt átmeneti útlezárásokra is szükség lehet.

A hét további részében a megszokottnál jóval hidegebb idő marad jellemző, és több alkalommal is előfordulhat havazás. A csapadék esélye északnyugaton lesz a legalacsonyabb, miközben a hótakaró vastagodása elsősorban a hét első felében valószínű. Péntektől azonban változás várható: enyhébb légtömegek érkezhetnek, így

a havazást egyre több helyen válthatja fel az ónos eső, a fagyott eső, majd az eső.

