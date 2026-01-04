  • Megjelenítés
Támadás a lakosság ellen: egy levél árulta el, ki áll a pusztítás mögött
Gazdaság

Támadás a lakosság ellen: egy levél árulta el, ki áll a pusztítás mögött

Portfolio
Gyújtogatás okozott kiterjedt áramszünetet szombaton Délnyugat-Berlinben: több tízezer háztartás maradt áram nélkül, a hatóságok szerint pedig szélsőbaloldali szervezet állhat a támadás mögött.

A Stromnetz Berlin hálózatüzemeltető tájékoztatása szerint a feltételezett szabotázs akár 45 ezer háztartást is ellátás nélkül hagyhat egészen január 8-ig. Vasárnap még javában tartott az áramszolgáltatás helyreállítása; ekkor mintegy 35 ezer háztartás és 1900 kereskedelmi egység maradt érintett - írta a Reuters hírügynökség.

A támadást követően a helyi sajtóban megjelent egy levél, amelyben a Vulkán Csoport nevű szélsőbaloldali szervezet magára vállalta a felelősséget.

Állításuk szerint akcióik a fosszilis energiaipar ellen irányulnak.

Iris Spranger berlini belügyminiszter az X közösségi oldalon közölte, hogy a biztonsági hatóságok hitelesnek minősítették a felelősségvállaló levelet. A miniszter a legerőteljesebben elítélte a berliniek és a városba látogatók ellen elkövetett, embertelen támadást, és hozzátette, hogy a nyomozás folyamatban van.

Még több Gazdaság

Havazás: megérkezett a Katasztrófavédelem figyelmeztetése

Hol mehet félre a 2026-os globális fiskális lazítás sztori?

Régóta nem látott téli fordulat jöhet: több centi vastag hótakaróba borul az ország

Szeptemberben hasonló eset történt: két távvezeték-oszlop ellen elkövetett feltételezett gyújtogatás mintegy 50 ezer berlini háztartást hagyott áram nélkül.

A helyi média szerint a mostani támadás a Vulkán Csoport 2024-es akciójára emlékeztetett, amikor a Tesla grünheidei óriásgyárának áramellátását szabotálták.

Kapcsolódó cikkünk

Titokzatos szélsőbaloldali szervezet csapott le Németország szívében - Több tízezren maradtak áram nélkül

A német Tesla-gyár elleni szabotázsakció miatt aggódik a német hálózati felügyelet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadták a figyelmeztetéseket: térképek mutatják, hol várható havazás Magyarországon
Pánikol az orosz elit az Egyesült Államok akciója után: Venezuela elfoglalása az összeomlás szélére sodorhatja Oroszországot
Nagy a baj: Európa gyakorlatilag "elvesztette az internetet"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility