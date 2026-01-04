Támadás a lakosság ellen: egy levél árulta el, ki áll a pusztítás mögött

A Stromnetz Berlin hálózatüzemeltető tájékoztatása szerint a feltételezett szabotázs akár 45 ezer háztartást is ellátás nélkül hagyhat egészen január 8-ig. Vasárnap még javában tartott az áramszolgáltatás helyreállítása; ekkor mintegy 35 ezer háztartás és 1900 kereskedelmi egység maradt érintett - írta a Reuters hírügynökség.
A támadást követően a helyi sajtóban megjelent egy levél, amelyben a Vulkán Csoport nevű szélsőbaloldali szervezet magára vállalta a felelősséget.
Állításuk szerint akcióik a fosszilis energiaipar ellen irányulnak.
Iris Spranger berlini belügyminiszter az X közösségi oldalon közölte, hogy a biztonsági hatóságok hitelesnek minősítették a felelősségvállaló levelet. A miniszter a legerőteljesebben elítélte a berliniek és a városba látogatók ellen elkövetett, embertelen támadást, és hozzátette, hogy a nyomozás folyamatban van.
Szeptemberben hasonló eset történt: két távvezeték-oszlop ellen elkövetett feltételezett gyújtogatás mintegy 50 ezer berlini háztartást hagyott áram nélkül.
A helyi média szerint a mostani támadás a Vulkán Csoport 2024-es akciójára emlékeztetett, amikor a Tesla grünheidei óriásgyárának áramellátását szabotálták.
