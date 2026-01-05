Hamarosan élőben válaszol a sajtó kérdéseire Orbán Viktor

Hétfő délelőtt 11 órától hagyományos nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor miniszterelnök, aki ígérete szerint minden újságírói kérdésre válaszol majd. Az eseményen egy sor fontos gazdasági téma is terítékre kerülhet, így érdemes lesz követni a tájékoztatót.

Immár hagyomány, hogy minden évben egyszer kiáll az újságírók elé Orbán Viktor, aki az elmúlt években ezt december végén tette meg, most viszont januárra csúszott a nemzetközi sajtótájékoztató. Ezeken az eseményeken általában a kormányfő órákon keresztül élőben válaszol a sajtó kérdéseire. Várhatóan a mai tájékoztatón is

szóba kerülnek majd lényeges gazdasági kérdések, például:

a költségvetés helyzete, esetleges választás előtti intézkedések,

általános gazdasági kilátások,

a kormány és az Európai Unió viszonya, az uniós források sorsa,

az inflációs kilátások, az árrésstopok fenntartása,

geopolitikai fejlemények, az orosz-ukrán háború alakulása.

Az eseményen felmerülő releváns gazdasági témákról a Portfolio élőben tudósít majd.

