Hatóránként figyelik a közelgő veszélyt: a honvédség is készültségbe helyezték a téli katasztrófa miatt

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban
az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki,
amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.
A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség - a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben - készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.
Böröndi vezérezredes hangsúlyozta: a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtörték a tűzszünetet: négy település lakóit menekítik, súlyos csapások érték a térséget
Zúgnak az izraeli vadászgépek.
A 2008-as válság óta nem látott mérföldkövet ért el Németország pénzügyi zászlóshajója
Töretlenül erősödik a befektetői bizalom.
Riasztó adatok érkeztek Magyarország szomszédjából, magyarok ezreit is érintheti
Sorozatban 33. hónapja tart egy aggasztó folyamat.
Otthontámogatás 2026: változtak az 1 milliós támogatás szabályai, mutatjuk a feltételeket és a tudnivalókat
Még karácsonykor is belenyúlt a kormány az otthontámogatási rendeletbe.
Döntött Orbán Viktor: Operatív Törzset állítanak fel a rendkívüli helyzet miatt
Pintér Sándor vezeti.
Mi történt Venezuelában és mi lesz most az olajjal?
Forrong Dél-Amerika.
Drasztikus döntés született: nem férhetnek hozzá saját vagyonukhoz Venezuela vezetői
Mégsem volt jó ötlet Európában tárolni a pénzt?
NATO-tagállam lehet Trump következő célpontja? – Vészjósló kijelentést tett az ország vezetője
Grönland szigete a célkeresztben.
Babaváró 2026 - A legfrissebb feltételek, igénylés, buktatók
A népszerű Babaváró hitel 2026-ban 11 milliós támogatás vagy még nagyobb csapda? A támogatott kölcsön 2019-es indulása óta számos fontos változás lépett életbe, amelyek részben kiterjesz
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?