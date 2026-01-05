  • Megjelenítés
Hatóránként figyelik a közelgő veszélyt: a honvédséget is készültségbe helyezték a téli katasztrófa miatt
Hatóránként figyelik a közelgő veszélyt: a honvédséget is készültségbe helyezték a téli katasztrófa miatt

MTI
A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására - közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A meteorológiai előrejelzések szerint az elkövetkező időszakban

az ország több térségében jelentős havazás és szélsőséges téli körülmények alakulhatnak ki,

amelyek a közlekedést, az infrastruktúrát és a lakosság biztonságát egyaránt érinthetik.

A vezérkarfőnök tájékoztatása szerint a Magyar Honvédség - a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben - készen áll arra, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében, a lakosság biztonsága garantálását, illetve az élet- és vagyonvédelem támogatását szem előtt tartva.

Kellemetlen fordulat a magyar külkereskedelemben

Három helyen elesett a MÁV, torlódások és balesetek az utakon

Kiadták a narancs figyelmeztetést, ma is szakadni fog a hó Magyarországon

Böröndi vezérezredes hangsúlyozta: a reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

Döntött Orbán Viktor: Operatív Törzset állítanak fel a rendkívüli helyzet miatt

Megérkezett az időjárás-előrejelzés: kiadták a riasztásokat, errefelé várható a legtöbb hó

